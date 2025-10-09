La rutina de Marcos Llorente incluye café con mantequilla y solo luz roja en casa: "Lo que hago no es lo normal"

Marcos Llorente se encuentra estos días concentrado con la selección española y ha aprovechado el momento para compartir con los aficionados su rutina diaria. El futbolista del Atlético de Madrid se levanta a las ocho de la mañana y se va a la calle: "Espero a que amanezca y cuando amanece, estoy un rato. Luego me subo a la habitación y me preparo mi café".

A la hora de preparar la bebida para su desayuno, Llorente también tiene un hábito: "Termino con dos o tres cucharadas de mantequilla, lo remuevo y ese es el café de mi día a día". Además, compartió que la luz roja "es la única que utilizo en casa": "Durante el día no pongo la luz porque, o bien estoy fuera en el jardín o si entro a la cocina o al salón, por las ventanas entra la luz y no tengo necesidad".

El jugador del Atlético de Madrid afirmó: "Cuando se va el sol esta es la luz que tengo por toda la casa. La lámpara lo que hace es meter ese rojo y ese infrarrojo dentro de la habitación donde tengas encendida la lámpara y hace que sea más similar a la luz que hay fuera de tu casa".

Filtración de luz

En numerosas ocasiones se ha visto al futbolista con gafas amarillas en el interior de las instalaciones. "Las gafas amarillas son para cuando estás durante el día en interiores, fuera nunca hay que llevar gafas de ningún tipo. Siempre los rayos de sol tienen que darte en los ojos y en la piel sin ninguna cosa que lo interfiera", aseguró Marcos Llorente.

Por otro lado, se encuentran las gafas con cristales de color rojo, que también emplea en otros momentos de su día a día: "Las gafas rojas lo que hacen es filtrar toda esa luz azul que tienen las lámparas, televisiones o teléfonos móviles, hace que solo pase el rojo. Por ejemplo, cuando voy a hoteles o viajes si se ha ido el sol, me pongo las gafas rojas", explicó.

https://x.com/SEFutbol/status/1975857280382857486

Llorente piensa que son más las personas que se plantean muchas cosas y "se preocupa mucho más por la salud". El jugador reconoció que lo que hace "no es lo normal, entonces es un poco curioso". Igualmente, aseguró que se encuentra muy bien y que todo lo hace por su bienestar general: "He podido disfrutar de todos los partidos. Todas estas cosas que hago son por la salud, no es por el fútbol lo que pasa que al final una cosa va ligada a la otra".

Por último, apuntó que no se trata de algo pasajero sino una forma de vida: "Si solo lo hiciese por el fútbol, dejaría de hacerlo. Cuando deje el fútbol voy a continuar con esto y seguramente pueda hacerlo más perfecto".