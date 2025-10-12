Aciertos y desaciertos del 12 de octubre: De Yolanda Díaz a Pilar Alegría o Díaz Ayuso

El besamanos del Palacio Real suele convertirse en una pasarela improvisada donde muchas invitadas aciertan y otras, sencillamente, no tienen su mejor día. Tejidos y colores se mezclan al igual que la elegancia y el riesgo, que en ocasiones se convierte en exceso. Vamos a ver los aciertos y desaciertos de los estilismos de la Fiesta Nacional de 2025.

Acierto: Reina Letizia

La Reina Letizia ha lucido un vestido verde por segunda vez en el desfile (la primera vez fue en su debut como Reina en 2014). Un vestido en tweed verde, manga francesa, cintura entallada, y falda midi con cinturón negro de Hugo Boss en la cintura. Lo ha complementado con unos pendientes de esmeraldas que Tous le hizo en 2022 con motivo de su 50 cumpleaños. Elegante y regia.

Desacierto: Infanta Sofía

En su debut en la recepción en el Palacio Real, la Infanta Sofía no ha estado muy acertada. Su vestido negro con estampado de lunares blancos de Carolina Herrera, de manga semitransparente, que ha combinado con una capa negra larga de paño, que no le favorecía en su conjunto.

Acierto: Pilar Alegría

Otra de las ministras que han apostado por el rojo y, sin duda, ha acertado con este vestido midi en rojo, manga corta y falda midi con escote asimétrico. Elegante y adecuada.

Desacierto: Margarita Robles

Margarita Robles, ministra de Defensa, dijo adiós a sus tradicionales americanas rojas y lució un vestido drapeado con estampado floral que no le favorecía ni en estampado ni en largo. Un vestido poco adecuado para el día de hoy y más aún siendo ella la ministra responsable de la organización.

Acierto: Ester Muñoz

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con un vestido de The IQ Collection en color teja con un cinturón en rojo. Estaba favorecida y por ponerle una pega, quizás debería haber recortado el largo del vestido. ¡Ah! Con el pelo liso, mucho mejor.

Desacierto: María Chivite

El vestido satinado de María Chivite es un no rotundo: ni en color, ni en la textura satinada, ni las mangas ni el drapeado, por no hablar de los desfasados zapatos con apliques de plástico. Un vestido adecuado quizás para una boda de tarde de hace 15 años, pero no para un acto de mañana.

Acierto: Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha apostado por un vestido azul marino de escote barco, manga larga y falda ceñida de la firma de Vicky Martín Berrocal.

Acierto a medias: Elma Saiz

Elma Saiz tiene una estatura elevada y sabe sacarse partido en sus apariciones aunque este diseño de Cherubina en tono rojo coral de cuello cruzado y asimetría en la falda no le terminaba de favorecer.

Acierto: Manuela Villena

Manuela Villena gana aunque arriesgue, como hoy. Su conjunto de Inés Domecq, con chaqueta de hombreras marcadas, con el bajo asimétrico peplum y lazada de terciopelo en negro, con pantalón de seda de talle alto decorado con botones joya, queda bien a pocas mujeres. Lo ha defendido a la perfección. Lo ha complementado con un bolso de la firma sevillana Dorantes y zapatos de tacón de Franjul.

Desacierto: María Jesús Montero

Vestir bien no es uno de sus fuertes, y hoy lo ha vuelto a demostrar con un conjunto de abrigo y vestido en color naranja más propio de una madre de Primera Comunión que para una recepción en otoño.

Acierto: Yolanda Díaz

Un look bicolor sencillo y correcto, con cuerpo negro, falda blanca de corte midi evasé con el que estaba favorecida.

Acierto: Alicia García

La portavoz del PP en el Senado es el ejemplo de lo que debería ser el vestuario de este día y que se recomienda en señoras: vestidos de corte midi. Muy correcta y favorecida.

Desacierto: Ana Pastor

Otro no rotundo al vestido ni al estampado, quizás más adecuado para salir en verano a tomar algo pero no para un acto protocolario.

Acierto a medias: Isabel García Tejerina

Aunque la combinación blanco y negro nunca falla, quizás las lentejuelas de la falda de la ex ministra no eran lo más adecuado para un acto de mañana.