IQOS presenta IQOS ILUMA i x Seletti: una edición limitada con la que cuanto más miras, más descubres

IQOS, la marca para usuarios adultos de nicotina que impulsa un futuro libre de humo, continúa su apuesta por la innovación y el diseño con el lanzamiento de la Edición Limitada IQOS ILUMA i x Seletti. IQOS se une a la marca italiana de diseño de interiores fundada en 1964 y conocida por su poder para transformar objetos cotidianos en piezas extraordinarias y creativas. Y es que la compañía se ha ganado el reconocimiento mundial por su capacidad para fusionar arte y funcionalidad, y ofrecer una visión de diseño única y personal que destaca por su originalidad y excelencia.

La Edición Limitada IQOS ILUMA i x Seletti, es una colección única que estará disponible a nivel nacional a partir del 3 de noviembre, y que combina la sofisticación tecnológica de la marca líder en calentamiento de tabaco con la creatividad disruptiva del diseñador italiano, convirtiendo el dispositivo en una pieza de diseño contemporáneo, en un objeto de culto. La colección se ha presentado hoy en la IQOS Boutique de Serrano con la presencia del diseñador Stefano Seletti, director creativo de su propia marca. El resultado es una edición limitada atrevida, concebida por Seletti como un objeto de diseño que va más allá del dispositivo y eleva el momento IQOS a una experiencia que despierta los sentidos.

Negro intenso, dorado vibrante y el icónico patrón zigzag de Seletti se combinan en una propuesta visual y sensorial que invita a descubrir nuevos detalles en cada mirada. Bajo el concepto "Cuanto más miras, más descubres", se nos invita a adentrarnos en la esencia de una colaboración que busca transformar lo cotidiano en extraordinario. Porque la sutileza nunca fue parte del plan.

Accesorios exclusivos para una experiencia única

Además de los dispositivos IQOS ILUMA i PRIME y IQOS ILUMA i, la edición limitada incluye accesorios diseñados bajo la estética atrevida y característica de Seletti. Carcasas, cubiertas y aros exclusivos elevan la experiencia y refuerzan la idea de estilo personal, permitiendo a los usuarios expresar su individualidad a través del diseño.

Stefano Seletti, director creativo de la firma, explica que: "Nuestra filosofía es la (R.)evolución: siempre hay que hacer algo que nunca se haya hecho antes. La creatividad es esencialmente innovación. La curiosidad nos empuja a ir más allá de las convenciones y de lo que ya se conoce, y creo que siempre hay que hacer algo que nadie haya hecho antes".

Por su parte, Teresa Salvador, Head of Brand Marketing & Portfolio IQOS Spain, añade: "IQOS ILUMA i x Seletti es un homenaje a quienes se atreven a mirar más allá, a descubrir nuevas formas de disfrutar de sus momentos. Seletti comparte con nosotros esa filosofía de innovación constante: transformar lo cotidiano en algo distinto, inesperado y con carácter. Por eso, esta colaboración une lo mejor de la tecnología y del diseño, y refuerza nuestro compromiso con crear experiencias con personalidad propia".

Con esta edición limitada, IQOS refuerza su propósito de transformar lo cotidiano en extraordinario, invitando a los consumidores adultos a disfrutar de su ritual con una mirada distinta, donde la tecnología se convierte también en diseño.

*IQOS no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a adultos.

Sobre IQOS

IQOS es el sistema de calentamiento de tabaco número uno1 y un referente de innovación dentro de la industria, cambiando el panorama para siempre y allanando el camino hacia un futuro sin humo. IQOS ofrece productos de alta calidad para todos los fumadores adultos que desean abandonar los cigarrillos en favor de alternativas mejores.

IQOS encarna el espíritu audaz de la curiosidad, que nos impulsa a explorar nuevas tecnologías y enfoques, impulsando la innovación en la incesante búsqueda de un futuro sin humo. La promesa de IQOS es no dejar nunca de reinventarse y transformar de forma continua y positiva la experiencia de sus usuarios adultos, con el compromiso de generar un impacto positivo en la sociedad.

Sobre Seletti

Seletti es una marca italiana de diseño pionera, reconocida por su enfoque valiente hacia la creatividad y la innovación. Seletti redefine con audacia los objetos cotidianos, dotándolos de una imaginación lúdica y un toque artístico que transforman el diseño ordinario en una vibrante celebración de la creatividad, desafiando las convenciones e inspirando alegría.

Esta filosofía representa una curiosidad sin límites y pone el acento en la investigación constante y la originalidad, buscando crear productos que sean tanto funcionales como artísticos.

Seletti combina narrativas culturales con diseño contemporáneo y demuestra cómo este enfoque artístico puede mejorar nuestra vida cotidiana al transformar objetos comunes en piezas llamativas que despiertan conversación y conexión emocional.