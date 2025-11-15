Premios Telva 2025 para Jon Kortajarena y Edgardo Osorio

Un año más la revista Telva ha otorgado sus premios, que este año han recaído en el modelo y actor Jon Kortajarena, y en Edgardo Osorio, fundador y director creativo de Aquazzura. El acto de presentación corrió a cargo de Boris Izaguirre, y las modelos Nieves Álvarez y Laura Ponte fueron las encargadas de entregar la emblemática "T" a los galardonados. El lugar elegido para celebrar el acto fue toda una sorpresa, lejos quedan ya los hoteles principales y elegantes de Madrid, casinos y demás. El barrio de Carabanchel, en concreto la Galería Veta, toda una sorpresa. El lema de la noche decía: "El que vino no vio, y el que no se lo perdió". Olga Ruiz, la directora de la publicación agradeció a todos los asistentes, su presencia, y comentó lo encantada que estaba al haber elegido ese marco tan poco convencional: "Como podéis ver estamos en un espacio muy especial, os diría que privilegiado, al que casi nadie puede acceder, donde están algunos de los fondos de la galería". Así lo explicó.

Como siempre Nieves Álvarez fue la encargada de entregar el premio a Edgardo Osorio, y como no podía ser de otra manera, lució unos stilettos de vértigo de su creador y un vestido de Elie Saab, uno de sus diseñadores de cabecera. El colombiano se mostró muy agradecido por el premio y por el reconocimiento de la revista, al igual que Kortajarena.

Caras conocidas que asistieron como Sofía Palazuelo, esposa de Fernando Fitz-James Stuart, futuro duque de Alba, Rafael Medina, hijo de Nati Abascal, con su mujer Laura Vecino, la actriz Cristina Castaño, feliz con su bebé. "León es el nombre elegido, está muy bien, es muy guapo, ¡qué te voy a decir!, que soy su madre", me comentó emocionada. Fiona Ferrer, la que fuera modelo Cristina Piaget, entre otros invitados. Un año más: ¡Felicidades!