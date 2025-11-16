El patrimonio de Marc Márquez tras levantar su noveno Mundial de MotoGP

Marc Márquez ha hecho historia del motociclismo. Tras varias operaciones que le dejaron en pausa durante muchas de las carreras en la temporada pasada, lesiones, caídas y un sinfín de problemas con la moto que le obligaron a cambiar de equipo y pasarse a Ducati, esta temporada ha vuelto a brillar encima de la moto. Y no sólo a él, Álex Márquez, su eterno compañero de vida, alegrías y de grandes batallas en los circuitos, es subcampeón en la categoría reina, convirtiéndose en los primeros hermanos en alcanzar este logro.

A pesar haber tenido un fin de temporada agridulce por su caída en el Gran Premio de Indonesia que le obligó a pasar por quirófano y perderse las últimas carreras del campeonato, tras once victorias en carrera y catorce en sprint, Mar Márquez es el Campeón del Mundo de MotoGP 2025. Además del merecido éxito deportivo de esta temporada, estos resultados también se traducen en una importante recompensa económica.

Según la revista Forbes, el piloto catalán acumula una fortuna que supera los 80 millones de euros, lo que le sitúa entre los deportistas españoles más ricos del momento. En el ranking publicado a finales del pasado año, Márquez figura en el puesto 17 de la lista general (que incluye también a empresarios y dirigentes deportivos), en la que Rafael Nadal encabeza la representación de los atletas con 310 millones de euros.

El contrato de Márquez con Ducati para la temporada 2025 le asegura un salario base de 12 millones de euros, cinco más que su compañero de equipo Pecco Bagnaia, según reveló la propia Forbes. Pero su sueldo no es su única fuente de ingresos: los premios por resultados deportivos han disparado aún más sus ganancias este año.

En concreto, habría ganado 3 millones de euros por conquistar el campeonato de MotoGP, la suma de 1,65 millones por sus 11 victorias en Grandes Premios. 560.000 euros adicionales por sus 14 triunfos en carreras en sprint. 240.000 euros por tres segundos puestos, y 40.000 euros por subir una vez al tercer cajón del podio.

Por supuesto, como la mayoría de los deportistas de más alto nivel, el éxito del piloto de Cervera también se traduce en contratos publicitarios. Entre sus principales socios figuran Estrella Galicia, que lo acompaña desde sus inicios, Alpinestars, Shoei, Audi, Imagin o Technogym. Su llegada a Ducati, eso sí, le obligó a dejar atrás algunos acuerdos previos por incompatibilidad con los patrocinadores de la escudería italiana, aunque siempre se ha mostrado muy agradecido públicamente por haberle acompañado tantos años y desde sus inicios.

Por si todo esto fuera poco, a este patrimonio hay que sumarle su espectacular mansión en La Finca, la exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón. La propiedad, valorada en unos 10 millones de euros, cuenta con 1.300 metros cuadrados, siete habitaciones, piscina y zonas de ocio dignas de un campeón. Esta exclusiva casa la hemos visto en varias ocasiones en fotos y videos de Marc, Gemma Pinto (su pareja) y de Álex Márquez porque han estado viviendo juntos en esta propiedad, sin embargo a partir de enero, tal y como ha confirmado en un evento de Estrella Galicia esta semana, le dan su nueva casa, de la que no ha mencionado más detalles.

Con este patrimonio y una carrera que sigue en plena forma, Márquez no solo domina las pistas: también se ha consolidado como uno de los grandes nombres del deporte español… dentro y fuera del circuito.