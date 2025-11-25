La historia detrás del "pillbox", el sombrero favorito de la realeza que vuelve a estar de moda

Este ha sido, sin duda, el año de los complementos. Y entre todos ellos, hay uno que, temporada tras temporada, se mantiene como el accesorio estrella en los looks de invitada y en los estilismos para ocasiones especiales: los sombreros. Existen en infinidad de estilos, desde los más clásicos hasta los más desenfadados. Pero este año uno ha brillado por encima del resto. Tal vez desconocías su historia, pero seguro que lo has visto sin parar en redes sociales. Hablamos del elegante e inconfundible "pillbox".

Este sobrio y elegante sombrero apareció en las pasarelas de las capitales más importantes de Europa a principios de año, sin embargo, no es algo novedoso o arriesgado, más bien todo lo contrario. Este atemporal complemento ha sido utilizado en los estilismos de las celebridades más importantes de todo el mundo, desde actrices de la talla de Audrey Hepburn o Pamela Anderson a personajes públicos como Jackie Kennedy o los miembros de la realeza británica, desde el icono de la moda Ladi Di hasta Kate Middleton. Un sin fin de nombres que han hecho que hoy vuelva a cobrar un puesto privilegiado en la industria.

Tiene un diseño simple pero muy especial: de forma ovalada y estructura rígida, el "pillbox" (denominado así por su parecido con el pastillero) se caracteriza por cubrir solo una parte del cráneo, lo que estiliza mucho más las facciones de la cara que otros tipos de sombreros. Aunque en los últimos meses se ha vuelto una tendencia más viral, realmente este sombrero tiene mucha historia detrás.

Muchos lo recordarán por aquella imagen histórica de Jackie Kennedy el fatídico 22 de noviembre de 1963, día del asesinato de JFK. Sin saber lo que pasaría, la primera dama llevó un traje rosa de solapas azules, diseño de Chanel de la temporada otoño-invierno de 1961-1962, confeccionado especialmente por Chez Ninon. Lo conjuntó con un sombrero "pillbox" también rosa, diseño que es ya un capitulo de la historia de Estados Unidos.

Por supuesto, la realeza británica también lo ha utilizado en multitud de ocasiones, posiblemente ese sea el motivo por el que el sombrero tenga ese aire de elegancia y sofisticación. En primer lugar, la mujer que hizo de este complemento su sello personal y lo convirtió en la pieza clave en muchos de sus estilismos de los actos públicos a los que asistía fue Lady Di. Desde looks en tonos pastel donde el sombrero era una parte más del outfit, hasta colores y estampados llamativos que le daban ese punto diferente dentro de lo clásico y elegante que tenían que ser sus vestimentas.

Por supuesto, la princesa Diana fue el referente de las mujeres de sus hijos. Tanto Kate Middleton como Meghan Markle han optado por este diseño en multitud de eventos, aportándoles su toque sobrio y muy acertado al look. Incluso la reina Máxima de Holanda, que a pesar de que es una de las fieles seguidoras de sombreros y complementos grandes y llamativos, de vez en cuando ha optado por este sombrero más pequeño y clásico.

Y de iconos de la moda en los royal a iconos en el mundo del cine. Personajes históricos como la gran Audrey Hepburn, que apareció en película Charada (1963) con un "pillbox" de estampado animal print, diseño que a pesar de que apareció en pantalla hace 62 años podríamos verlo ahora mismo en cualquier calle de Madrid. Incluso personajes más actuales como Sarah Jessica Parker, que en cada una de sus interpretaciones es un referente de la industria, en uno de los episodios de "And just like that" llevó un "pillbox" de rafia.

Precisamente "pillbox" de este material hemos visto muchos durante este verano a influencers y gurús de la moda a través de redes sociales. Un material fresco que además, es sinónimo de verano. El complemento perfecto para cualquier look informal pero sofisticado que las infleuncers han usado para ir a dar un paseo matutino por la playa o para tomar el aperitivo en cualquier chiringuito de la zona.

Ahora, con la navidad a la vuelta de la esquina y con temperaturas mucho más bajas en el termostato, el material ha cambiado y podemos ver en redes sociales que el favorito de las influencers es el brillante estilo satén, como el que llevó Teresa de Andrés en su look de invitada a su última boda. Un precioso conjunto estructurado de palabra de honor, con falda de tubo y un corpiño con fruncidos en la parte de la cintura que estilizaban su figura.

El "pillbox" se ha coronado como el complemento del año, utilizados desde estilismos que han formado parte de la memoria colectiva tras el asesinato de JFK, hasta personajes de la realeza o de la ficción del ayer y de hoy. Un complemento atemporal que ha ido resistiendo a las modas pasajeras y al fast fashion para convertirse en el símbolo de la elegancia y del buen gusto.