Roberto Torretta y su hija María, de tal palo tal astilla

Hablar de Roberto Torretta, en el mundo de la moda, es sinónimo de ser, como se suele decir, una primera espada. El diseñador lleva décadas vistiendo a las señoras más elegantes no solo de España, porque también tiene un gran número de clientas fuera de nuestras fronteras. Roberto y su mujer Carmen Echevarría, aparte de ser un matrimonio que dura 41 años, tienen dos hijos, Carlos y María. Los cuatro siempre han formado un magnífico tándem. El varón no forma parte del equipo al haberse casado con Marta Ortega y trabaja en Inditex; en cambio, María ha seguido con su padre, y ahora también han decidido diseñar ropa de hombre, y sin lugar a dudas ha sido todo un acierto. "Es verdad, llevamos así 15 años, y todo gracias a Carmen, que es una persona increíble, porque es la mejor comercial que he conocido en mi vida. Cada uno tenemos nuestro papel, yo puedo ser más creativo. Mantener la marca no es fácil, ya tiene 44 años, que se dice pronto. Todo ha cambiado en España en este tiempo, y en el sector textil, ha sido tremendo, por eso hay que ir evolucionando, la competencia es feroz. Ahora estamos muy ilusionados con esta primera colección de hombre, y tengo que decir que yo tengo mucha fe en María." Así lo explicó Roberto.

Por su parte, María no puede estar más ilusionada con este proyecto que ya se ha hecho realidad. "Como dice mi padre, que estoy totalmente de acuerdo con él, mantenerse es complicado, por muchas circunstancias; también los países sufren crisis económicas. Lo bueno de todo esto es la ilusión tan grande que tenemos por lo mucho que hemos trabajado; estamos dando al mercado lo que nos pide. Siempre he tenido muy claro desde pequeña, que esto era lo mío. Antes el despacho estaba al lado de casa, y cuando llegaba del cole con mi hermano, nos íbamos a ver a mis padres. He estado entre tejidos toda la vida. En la adolescencia me rebelé un poco y me fui a Londres a estudiar diseño y moda, y en cuanto terminé la carrera, que soy licenciada en Publicidad, lo vi muy claro, y al día siguiente me puse a trabajar aquí."

Roberto tiene muy claro cuál ha sido la fórmula para seguir donde está. "No hay una fórmula secreta. Lo que sí te puedo decir es que tanto Carmen como yo siempre hemos tenido mucha ilusión; vivimos por y para la moda, y como mucha gente sabe, tuvimos una tienda emblemática en Madrid, en la calle Almirante, que se llamaba Berlín. Hay que tener mucha pasión y te tiene que gustar. Soy un privilegiado porque llevo toda la vida trabajando en lo que me gusta."

María secunda de pleno a su padre. "A mí no me importa nada que sea lunes y que haya que trabajar porque disfruto tanto que estoy feliz. Y quiero añadir que Roberto Torretta como firma se ha guiado por ciertas tendencias, pero siempre ha sido fiel a un estilo; es lo que ha marcado que la gente quiera ir vestida por nuestra marca. Es parte del éxito de la continuidad, y es lo que se refleja en la línea nueva, que sigue siendo un ADN Torretta total y con precios más asequibles. Seguimos manteniendo la línea de Torretta Costura, que es la línea más alta de precios, que es a medida, para eventos especiales y demás, y también se venden en El Corte Inglés de Serrano y de Castellana. También tenemos la línea de hombre y mujer, que es más asequible. Roberto quiso contar que siempre quiso hacer ropa de hombre, y ahora ha surgido la ocasión, y está encantado." Estamos en 50 centros de estos almacenes, y es todo un lujo. "Ahora mismo hay poco diseñador español que haga ropa de hombre, y lo hacemos mi padre y yo con nuestro equipo. Tengo que decir que de mi padre he aprendido todo, y la diferencia que tengo con respecto a ellos es la experiencia que, lógicamente, tengo menos, y lo que hago es dejarme asesorar, sin duda. Cuando decidimos hacer lo de hombre me encantó, porque mi padre quería, y yo lo veía muy claro. El hombre cada día se cuida más y está muy interesado por la ropa, la moda en general, y es un cliente muy importante, que se le había dejado de lado. Es muy importante que se pueda vestir por un diseñador español y a unos precios muy asequibles para que puedan llegar al armario de todos. Mi hermano Carlos, por estar en Inditex, no es rival, es amigo (risas). Él trabaja en comunicación, no en diseño."

Roberto está en un momento personal inmejorable, al tener 5 nietos, salud, una magnífica familia, y el tener a su hija María en este proyecto le llena de felicidad. María comentó lo mucho que también ha aprendido de su madre, desde el punto de vista comercial, y está superorgullosa. Ahora ya haciendo planes para Navidad, que lo pasarán en familia, y al nuevo año le piden salud para todos, y que todo siga igual.