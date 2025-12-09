Nuria Roca desvela el destino del dinero del premio Planeta de Juan Del Val: "Ya está gastado"

Nuria Roca y Juan del Val han vivido un 2025 intenso, y, a unos días de cerrar el año, todavía les queda un proyecto que les tiene especialmente ilusionados, la transformación de la casa de campo que compraron hace unos meses en Candeleda, el pintoresco municipio abulense situado a los pies de la sierra de Gredos. La pareja, ha puesto en marcha una reforma de gran envergadura que avanza a buen ritmo… aunque no tan rápido como a ellos les gustaría.

El encargado de dar forma al nuevo hogar no es otro que su amigo y reconocido interiorista Pepe Leal, famoso por su forma singular de jugar con texturas, colores y volúmenes. Según contó Del Val en El Hormiguero, la obra sigue su curso, pero todavía queda mucho por rematar. Entre risas, el escritor admitió que cada visita del diseñador trae consigo una nueva idea y que en casa siempre tiene una aliada: "Tenemos un amigo que es el que decora y cada vez que llega se inventa algo y Nuria dice a todo que sí", bromeó.

Roca confirmando lo que decía su marido, también recordó, con humor, cómo reaccionaron cuando le preguntaron en qué invertirían el millón del Premio Planeta que ganó Juan. "Me dijeron: '¿Qué vais a hacer? ¿Tapar agujeros?' Y dije: 'Si ya está gastado'. Solo visualizaba la obra", explicó entre risas. La charla terminó con otro guiño de Del Val al presentador: "Espero que no me despidas", sabiendo que todavía queda mucha obra por delante.

Lo cierto es que la pareja lleva meses dejándose ver por Candeleda junto a sus tres hijos, Juan, Pau y Olivia, y ya se han integrado por completo en el día a día del pueblo. Su presencia no ha pasado desapercibida, tanto que el propio alcalde, Carlos Montesino, felicitó personalmente al escritor tras recibir el prestigioso galardón. En un mensaje público destacó la alegría del municipio por el éxito de Del Val y la buena acogida que tanto él como Nuria han tenido entre los vecinos.