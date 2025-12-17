Apple Martin se enfunda un icónico vestido de los noventa de su madre Gwyneth Paltrow

Apple Martin ha demostrado que el estilo también se hereda. La joven modelo cuenta con un armario familiar en el que encontrar auténticas joyas de la moda, especialmente cuando se trata de vestidos de fiesta con historia. El pasado martes por la noche, durante el estreno de Marty Supreme en Nueva York, Apple, de 21 años, acaparó las miradas con un vestido de Calvin Klein Collection que perteneció a su madre, la actriz Gwyneth Paltrow.

La elección no fue casual: se trata de una pieza icónica de los años noventa que Paltrow lució por primera vez en 1996, en la premiere de la película Emma, la adaptación cinematográfica de la novela de Jane Austen. Con este gesto Apple no solo rindió homenaje al estilo minimalista y elegante de aquella década, sino que también demostró que hay diseños que son atemporales.

Apple Martin cuidó cada detalle para rendir un homenaje completo al icónico look de su madre. La joven combinó el elegante vestido negro con unos clásicos zapatos de Manolo Blahnik y joyas de Tiffany & Co., elevando aún más el conjunto. Para cerrar el estilismo, la joven replicó el recogido que Gwyneth lució aquel día, logrando una imagen sofisticada y fiel al espíritu noventero. La ganadora del Oscar también apostó por el negro, coordinando su estilismo con el de su hija, y lució un espectacular vestido de terciopelo de Valentino Alta Costura.

Gwyneth ya ha revelado en alguna ocasión que a su hija mayor le encanta usar prendas de su armario y tiene una predilección especial por sus vestidos Calvin Klein de los noventa. La actriz ha guardado todos sus looks icónicos en un enorme armario de archivo, revelando que siempre deseó que su hija luciera sus prendas. "Ella usa todo tipo de ropa. Le encantan mis Calvin de los 90, que son muchos, y los Prada de los 90, que también son muchos", bromeó Gwyneth a Vogue en una entrevista conjunta con Apple a principios de este año.

"A veces simplemente jugamos a disfrazarnos y ella se pone mis vestidos de los Oscar y cosas así. Nos lo pasamos muy bien. Curiosamente, empecé a guardar ropa para Apple unos 15 o 20 años antes de que ella naciera. No solo veo una blusa, sino un momento de mi vida y todas las circunstancias que lo rodean. Siempre lo he guardado todo con la esperanza de tener una hija que algún día lo quiera", añadió.