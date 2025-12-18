Aitor Ocio habla en esRadio del éxito de Henao Wellness Clinic

Aitor Ocio y Carlos Hoyos visitaron este jueves el programa Es la mañana de Federico (esRadio) para hablar de su centro Henao Wellness Clinic junto a Federico Jiménez Losantos, Isabel González y Teresa de la Cierva. "El mismo día que dejaba mi carrera como futbolista inaugurábamos Clínica Henao", explicó el exjugador del Athletic Club de Bilbao. "Anticipé mi retirada años atrás, había estudiado, tenía inquietudes y a partir de los 30 miré hace el horizonte. No tenía intención de seguir dedicándome al fútbol profesional y me apetecía dedicarme a otro sector", añadió.

En 2019 evolucionó su manera de entender el concepto de clínica estética. "Asumí en solitario el rumbo, cambió mi rumbo perdiendo una cuota de mercado importante de quienes en ese momento sólo buscaban la estética". A esto se añadieron la nutrición, salud y el bienestar. "Heano Wellness Clinic tiene una "complejidad importante porque reunir en el mismo espacio profesionales y actividades tan variadas requiere una estrategia y unos hilos muy bien trenzados".

