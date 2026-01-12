Menú
De Amal Clooney a Jennifer Lopez: los looks más impresionantes de los Globos de Oro

En una nueva edición de los Globos de Oro, y que es la antesala de los Oscar, los Globos de Oro nos ha dejado looksmuy interesantes

Chic
Selena Gomez y Benny Blanco
1 / 10

Selena Gomez y Benny Blanco

Selena Gomez con vestido negro y escote blanco con flecos de Chanel

Priyanka Chopra y Nick Jonas
2 / 10

Priyanka Chopra y Nick Jonas

La actriz optó por un vestido en color azul marino con escote palabra de honor y falda con volúmenes, de Dior

George Clooney y Amal Clooney
3 / 10

George Clooney y Amal Clooney

Amal Clooney, muy elegante con un vestido rojo con escote corazón

Ana de Armas
4 / 10

Ana de Armas

Lució un vestido negro de tirantes y pailletes de Louis Vuitton

Jennifer Lopez
5 / 10

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez con modelo vintage de Jean Louis Scherrer

Amanda Seyfried
6 / 10

Amanda Seyfried

Espectacular con un vesyido blanco con pliegues y escote corazón

Kate Hudson
7 / 10

Kate Hudson

Kate Hudson con vestido plateado de Armani Privé

Emily Blunt
8 / 10

Emily Blunt

Emily Blunt, con un diseño de Louis Vuitton

Ariana Grande
9 / 10

Ariana Grande

Ariana Grande optó por un vestido negro de Vivienne Westwood.

Miley Cirus
10 / 10

Miley Cirus

Miley Cirus con vestido negro de lentejuelas y escote plisado

