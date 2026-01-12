De Amal Clooney a Jennifer Lopez: los looks más impresionantes de los Globos de Oro
En una nueva edición de los Globos de Oro, y que es la antesala de los Oscar, los Globos de Oro nos ha dejado looksmuy interesantes
1 / 10
Selena Gomez y Benny Blanco
Selena Gomez con vestido negro y escote blanco con flecos de Chanel
2 / 10
Priyanka Chopra y Nick Jonas
La actriz optó por un vestido en color azul marino con escote palabra de honor y falda con volúmenes, de Dior
3 / 10
George Clooney y Amal Clooney
Amal Clooney, muy elegante con un vestido rojo con escote corazón
4 / 10
Ana de Armas
Lució un vestido negro de tirantes y pailletes de Louis Vuitton
5 / 10
Jennifer Lopez
Jennifer Lopez con modelo vintage de Jean Louis Scherrer
6 / 10
Amanda Seyfried
Espectacular con un vesyido blanco con pliegues y escote corazón
7 / 10
Kate Hudson
Kate Hudson con vestido plateado de Armani Privé
8 / 10
Emily Blunt
Emily Blunt, con un diseño de Louis Vuitton
9 / 10
Ariana Grande
Ariana Grande optó por un vestido negro de Vivienne Westwood.
10 / 10
Miley Cirus
Miley Cirus con vestido negro de lentejuelas y escote plisado