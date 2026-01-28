Penélope Cruz, Nieves Álvarez y Laura Ponte, las españolas que más brillan en la Semana de la Moda de París

París se encuentra inmersa en su Semana de la Moda, y son muchos los rostros conocidos que acuden a la llamada de los mejores diseñadores del mundo, tanto para el front row como para desfilar.

Ha sido el debut de Matthieu Blazy para Chanel y también la primera vez que Laura Ponte ha desfilado para la marca francesa en el Grand Palais de París. A sus 52 años, quién fuera una de las modelos españolas que marcó época en la década de los 90, ha sido una de las estrellas de este desfile donde la hemos visto luciendo un un etéreo conjunto de dos piezas falda y top de tweed semitransparente, zapatos bicolor con pulsera al tobillo y con una de sus señas de identidad en los últimos tiempos, prácticamente al natural y sin apenas maquillaje.

Laura Ponte, debuta para Chanel a los 52 años

Laura ha desfilado después de su reciente y aplaudido regreso sobre la pasarela de Dario Vitale para Versace el pasado mes de octubre, y lo ha hecho ante la atenta mirada en el front row de otra española, Penélope Cruz, y junto con otras modelos españolas que también desfilaron como Silvia Arenas o Marina Rolf Schrader. Penélope, embajadora de Chanel, lució un elegante vestido negro de punto ligero, con botones en tonos verdes, acompañado de una chaqueta a juego y zapatos escotados con puntera cuadrada.

Penélope Cruz y Dua Lipa

Además, sorprendió con su nuevo corte de pelo con el que ha dicho adiós a su melena, optando por un corte tipo shaggy, hasta la clavícula y flequillo tipo cortina peinado de lado. Y que mejor que debutar este radical cambio que bajo los reflectores de una de las semanas más emblemáticas del año. Penélope compartió primera fila con Dua Lipa, Nicole Kidman, Anna Wintour o Carlota Casiraghi.

Nieves Álvarez en el desfile de Stéphane Rolland

Quién tampoco ha faltado a la cita ha sido Nieves Álvarez que ha vuelto a desfilar para su íntimo amigo Stéphane Rolland que se ha celebrado en el Cirque d'Hiver Bouglione con la presencia de Brigitte Macron o Athina Onassis en el front row.

Nieves desfiló con dos looks, siendo el segundo un mono nupcial, con una capa redondeada XXL pocos meses antes de que el propio Rolland le confeccione su vestido de novia para darle el "sí, quiero" a Bill Saad este verano. ¿Un adelanto de lo que podremos ver en breve?