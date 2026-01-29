Polémica por el abrigo de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, cuyo precio supera el SMI

Montse Mínguez, portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, ha protagonizado esta semana una polémica en redes sociales tras aparecer a la salida del Congreso luciendo un abrigo de la firma italiana Moncler valorado en aproximadamente 1.500 euros.

Los abrigos de la marca oscilan entre los 1.100 y los 5.500 euros, dependiendo del modelo. En concreto, la prenda de la portavoz apunta a ser un modelo similar al plumífero modelo Avoce, se ha convertido en el centro de un intenso debate sobre la imagen pública de los políticos y la relación entre lujo personal y discurso de partido. El abrigo, confeccionado en nylon "technique" repelente al agua, con relleno de plumón, capucha ajustable y bolsillos con cremallera, está disponible en colores azul noche, negro, beige o marfil y es una de las piezas más emblemáticas de Moncler.

Su precio supera el salario mínimo interprofesional mensual en España, lo que ha generado un intenso debate sobre el contraste entre la vida de algunos dirigentes socialistas y la situación económica de los ciudadanos a los que dicen representar.

El incidente tuvo lugar en plena jornada marcada por la crisis del Gobierno en torno al decreto ómnibus y la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre el accidente de Adamuz. A preguntas del periodista Vito Quiles sobre estos asuntos, la diputada evitó responder, concentrándose en las observaciones sobre su abrigo. En el vídeo compartido por Quiles en X, la diputada bromea con el periodista sobre la calidad de sus respectivas prendas, mientras el abrigo Moncler no pasa desapercibido.

La polémica no se hizo esperar en redes sociales, donde se mezclan comentarios de apoyo y críticas. Algunos defienden la libertad de Mínguez para gastar su sueldo, que asciende a 124.863 euros brutos al año, mientras que otros ironizan sobre el contraste entre el lujo de la prenda y las dificultades económicas de muchos españoles.

Montse, que te paseas por madrid con un abrigo que vale 1500€. pic.twitter.com/vMLjOL17oP — David Santos (@davidsantosvlog) January 29, 2026

Montse Minguez lleva trabajando un montón de años y puede hacer con su dinero lo que le dé la gana, mientras no robe ni se haga una fundación a su nombre con el dinero de los demás me parece perfecto que lleve este abrigo. Y NO SOY SOCIALISTA. — magdalena (@magdalenamope) January 28, 2026

Hombre… pues no, no casa con la idiologia… es consumismo puro y duro, vas s gastarte mas de un sueldo mínimo en una chaqueta siendo política que da la cara? Pues no tío… por ideales políticos no tiene puto sentido. Hombre ya! Vale un alquiler ese abrigo — Misugus (@visdevanadis) January 28, 2026

Montse Minguez gana más de 124.000 euros y se gasta 1.500€ en un abrigo en lugar de dárselo a Disenso. pic.twitter.com/0OJ6kZVgZU — Auroro (@auroraborreal) January 28, 2026

Habla del fondo la de abrigo de a 1500 €, hoy toca hablar de pensiones después de los 45 muertos a ver si la plebe se olvida … las formas de tus amigas en el PSOE ABUSANDO de tus compañeras ¿no? ¿Esas no te importan Montse? — Maximus 🇪🇸 (@Maximus726220) January 28, 2026

Oye Montse, qué mono tu abrigo de 1500 € ♥️ — 2 roads diverged (@roadnottaken8) January 28, 2026

Montse Mínguez se convierte así en el último ejemplo de lo que algunos denominan "socialismo de escaparate", dirigentes que defienden políticas de austeridad y justicia social desde sus cargos mientras lucen artículos de lujo que generan polémica y críticas por redes, especialmente en un contexto en el que la clase trabajadora sigue enfrentando elevados costes de vida.

El abrigo de 1.500 euros, convertido en viral, no solo ha desatado comentarios sobre la coherencia del discurso socialista con su estilo de vida, sino también una discusión más amplia sobre la percepción pública de los políticos y su cercanía a los ciudadanos a los que representan.