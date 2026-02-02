Del 'oversize' de Balenciaga a los bóxers de seda: La calculada estrategia de moda de Justin Bieber en los Grammy 2026

Los Premios Grammy siempre han sido un escaparate para el lujo, pero Justin Bieber ha decidido reescribir las reglas en esta 68ª edición. El artista canadiense no solo utilizó la alfombra roja y el escenario para lanzar mensajes políticos, sino para consolidar Skylrk, su firma de moda, como el nuevo referente del streetwear de autor.

Elegancia rebelde y "desnudez" promocional

Bieber volvió tras cuatro años sin asistir a la gala. El cantante canadiense volvió al escenario con una actuación minimalista e íntima de Yukon, tema de su último álbum Swag, interpretado únicamente con una guitarra eléctrica y un atuendo que no pasó desapercibido: calzoncillos de seda tipo bóxer y calcetines.

La puesta en escena contrastó con el habitual glamour de la ceremonia y desató un inmediato debate en redes sociales. Para algunos, el look fue una declaración artística, para otros, una falta de respeto al evento. Lo cierto es que la imagen del artista, descalzo y casi desnudo, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

El marketing del "sold out"

Más allá de la polémica estética, la elección del vestuario estuvo alineada con el concepto del álbum Swag y funcionó también como una estrategia para promocionar su marca de moda, Skylrk. Los bóxers no llevaban etiqueta, pero **sí** estampado el logo de la firma.

Aunque este diseño de seda aún no está a la venta, ha servido para disparar el interés por la marca. Actualmente, los packs de calzoncillos de algodón de la firma tienen un precio de 54 euros y están agotando existencias rápidamente. Los calcetines marrones, similares a los que lució en la gala, ya se encuentran totalmente fuera de stock.

Justin y Hailey Bieber lideran la protesta política: "ICE out"

La canción elegida para su regreso tampoco fue casual. Yukon está inspirada en los primeros años de su relación con Hailey Bieber, quien observó la actuación desde el público y fue captada por las cámaras mostrando su aprobación. La interpretación, descrita como contenida y casi tímida, logró transformar el estadio en un espacio íntimo.

Antes de subir al escenario, Justin y Hailey Bieber también llamaron la atención en la alfombra roja. Justin optó por un traje 'oversize' de Balenciaga en color negro, con hombreras ultra marcadas y pantalones de pernera ancha. Hailey, por su parte, complementó el look con un vestido entallado de Alaïa con transparencias laterales y un collar de diamantes de 30 quilates de Lorraine Schwartz.

Ambos remataron sus estilismos con pines con el lema "ICE Out", en protesta contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump y las muertes recientes vinculadas a actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Otras figuras de la gala, como Billie Eilish, Finneas, Kehlani y Bad Bunny, se sumaron al gesto.

Justin Bieber y Hailey Bieber en los Grammy 2026

Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a mejor álbum del año con un disco en español y carga contra el ICE: "No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos y somos estadounidenses" pic.twitter.com/SU4Te5rAEM — Libertad Digital (@libertaddigital) February 2, 2026

A pesar de llegar con cuatro nominaciones, Bieber se fue de vacío. Sin embargo, su regreso fue celebrado como un punto de inflexión tras años marcados por problemas de salud que lo mantuvieron alejado de los escenarios. Su actuación en los Grammy se percibe como el inicio de una nueva etapa artística, en la que el cantante apuesta por la autenticidad, la simplicidad y un mayor control creativo.

Con Swag y su próxima actuación como cabeza de cartel en Coachella, los Grammy 2026 podrían haber sido la antesala de una nueva era para Justin Bieber, una que ya ha dejado huella incluso antes de repartir premios.