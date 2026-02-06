Menú
La apuesta segura de Ayuso, la elegancia de Tana Rivera y otros looks de la gala San Isidro 2026

El pasado jueves 5 de febrero la Plaza de Toros de Las Ventas se vistió de gala para acoger un año más el evento en el que se dieron a conocer los carteles de la Feria de San Isidro, la feria taurina más importante del mundo. Los periodistas Ramón García y Gemma Camacho ejercieron de maestros de ceremonia.

1 / 10

Ramón García y Gemma Camacho, presentadores de la gala. 

2 / 10

La torera Cristina Sánchez hizo un homenaje a su profesión con una preciosa chaqueta goyesca azul con bordados florales plateados.

3 / 10

Isabel Díaz Ayuso volvió a confiar en los diseños de la firma Victoria, de Vicky Martín Berrocal, que tan bien le sientan. En esta ocasión eligió un body rojo asimétrico y una falda lápiz negra.

4 / 10

Tana Rivera, hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, muy elegante con dos piezas de la firma andaluza Colour Nude.

5 / 10

La torera Olga Casado con un top peplum.

6 / 10

La modelo Sofía del Prado, Miss Universo España 2017, vestida por Salafranca Atelier.

7 / 10

José Ortega Cano acompañado por su inseparable hija Gloria Camila Ortega.

8 / 10

La periodista Mariló Montero con blusa de satén y pantalón negro de talle alto.

9 / 10

Mari Ángeles Grajal.

10 / 10

La periodista Berenice Lobatón. 

