La apuesta segura de Ayuso, la elegancia de Tana Rivera y otros looks de la gala San Isidro 2026
El pasado jueves 5 de febrero la Plaza de Toros de Las Ventas se vistió de gala para acoger un año más el evento en el que se dieron a conocer los carteles de la Feria de San Isidro, la feria taurina más importante del mundo. Los periodistas Ramón García y Gemma Camacho ejercieron de maestros de ceremonia.
Ramón García y Gemma Camacho, presentadores de la gala.
La torera Cristina Sánchez hizo un homenaje a su profesión con una preciosa chaqueta goyesca azul con bordados florales plateados.
Isabel Díaz Ayuso volvió a confiar en los diseños de la firma Victoria, de Vicky Martín Berrocal, que tan bien le sientan. En esta ocasión eligió un body rojo asimétrico y una falda lápiz negra.
Tana Rivera, hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, muy elegante con dos piezas de la firma andaluza Colour Nude.
La torera Olga Casado con un top peplum.
La modelo Sofía del Prado, Miss Universo España 2017, vestida por Salafranca Atelier.
José Ortega Cano acompañado por su inseparable hija Gloria Camila Ortega.
La periodista Mariló Montero con blusa de satén y pantalón negro de talle alto.
Mari Ángeles Grajal.
La periodista Berenice Lobatón.