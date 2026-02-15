1 / 14

Margot Robbie ya se coronó en 2024 como la reina de las alfombras rojas al trasladar el universo narrativo y visual de la película Baribie a los eventos de promoción de la película, pero después de lo que ha hecho estas últimas semanas con su nueva película Cumbres Borrascosas ha dejado el listón muy alto para el resto de celebities que quieran imitar esta nueva tendencia. Siguiendo una estética romántica y un aire gótico muy marcado, ha optado por looks muy recargados y con una gama cromática muy clara. Para la presentación del 5 de febrero lució un vestido a medida de Dilara Fındıkoğlu con un despliegue de sensualidad compuesto por corsetería visible, tejidos translúcidos y bordados dorados con efecto de cuerda, acompañados de una larga cola y detalles que hicieron del look una obra de arte.