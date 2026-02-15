Margot Robbie y Jacob Elordi trasladan "Cumbres borrascosas" a la realidad: estos son los looks más icónicos de las alfombras
Pasando del mundo "Barbie" al estilo gótico y victoriano, la actriz ha lucido unos estilismos cuidados al detalle. Joyas con historias, cancán, tul y mucha elegancia y galomour que han coronado cada uno de sus looks.
Margot Robbie ya se coronó en 2024 como la reina de las alfombras rojas al trasladar el universo narrativo y visual de la película Baribie a los eventos de promoción de la película, pero después de lo que ha hecho estas últimas semanas con su nueva película Cumbres Borrascosas ha dejado el listón muy alto para el resto de celebities que quieran imitar esta nueva tendencia. Siguiendo una estética romántica y un aire gótico muy marcado, ha optado por looks muy recargados y con una gama cromática muy clara. Para la presentación del 5 de febrero lució un vestido a medida de Dilara Fındıkoğlu con un despliegue de sensualidad compuesto por corsetería visible, tejidos translúcidos y bordados dorados con efecto de cuerda, acompañados de una larga cola y detalles que hicieron del look una obra de arte.
Por supuesto, Margot ha cuidado hasta el último detalle de sus looks. Para esta ocasión, en torno a su cuello brillaba un colgante de archivo de Boucheron, acompañado por una gargantilla y un broche a juego, unos pendientes llamativos de Jessica McCormack y, como detalle más especial, una pulsera del Museo de la Casa Parroquial Brontë, trenzada con el auténtico cabello de Emily Brontë.
A su lado, Jacob Elordi , que protagonizó una de las imágenes más virales de las redes sociales cuando protegió a Margot de la lluvia londinense, lució un traje completo en tonos grises y una gabardina en el mismo tono con unas hombreras muy marcadas con las que dejaba todo el protagonismo a la actriz. Lo complementó con joyas de Bottega Veneta y Cartier.
Para esta ocasión y guiado por su estilista de cabecera Andrew Mukamal, lució un vestido de Schiaparelli de la colección Primavera-Verano 2026, con corsé strapless nude cubierto de encaje floral negro y falda degradé del negro al rojo. El diseño se completó con un aplique voluminoso a la altura de los muslos y un bajo acampanado con pliegues, evocando claramente la estética victoriana.
Una de las piezas más significativas del look y que se convirtió en el absoluto protagonista fue el célebre collar Taj Mahal, una joya cargada de historia y romanticismo, protagonizada por un diamante indio del siglo XVII con una inscripción en persa del emperador Shah Jahan para su amada Mumtaz Mahal, inspiración del majestuoso Taj Mahal. La pieza también presume de pasado cuanto menos glamuroso en Hollywood: en 1969, Richard Burton compró el diamante para regalárselo a Elizabeth Taylor, encargando a Cartier el diseño del collar. Años después, la joya volvió a los titulares cuando fue subastada en 2011 junto a la colección personal de la actriz por más de ocho millones de dólares.
Jacob Elordi al igual que en el resto de la promoción, se decantó por un look minimalista para dejar todo el protagonismo al estilismo de su compañera. El actor lució un ambo negro con camisa al tono y un pañuelo anudado al cuello, un guiño sutil a la época de la historia sin resultar evidente. El pantalón de tiro alto, acompañado de un fajín que definía la cintura, terminó de perfilar una silueta clásica y pulida, en perfecta sintonía con el espíritu de la película.
En la sesión fotográfica previa a la alfombra roja del 5 de febrero, Margot Robbie reinterpretó el romanticismo intenso de la novela del siglo XIX que inspira la película de Emerald Fennell. Para la ocasión, la actriz apostó por una joya vintage de John Galliano, de la colección primavera/verano 1992: un vestido-abrigo tipo redingote en satén jacquard floral verde, con estructura de corsé y delicadas cintas de encaje rosa empolvado, mientras el forro de rayas multicolor aportaba un guiño inesperado de color. Debajo del impresionante abrigo y en contraste con el frío londinense y la estética de la época que intenta reproducir, lució una minifalda de satén negro, medias rojas por encima de la rodilla rematadas con un lazo de seda y los elegantes tacones Carolyne de Manolo Blahnik, completando un conjunto muy comentado.
Por su parte, al ser un evento de mañana, Jacob Elordi optó por un outfit mucho más informal de lo que hemos visto en el resto de looks de la promoción. Eligió unos pantalones y camiseta en negro que combinó con una chaqueta roja en detalles en plata a juego con las medias de Margot y que se llevaba todo el protagonismo.
En este caso, lució uno de los vestidos más impresionantes del press tour de las últimas semanas, un vestido de Chanel hecho a medida por Matthieu Blazy, que apostaba por el protagonismo del terciopelo rojo en un conjunto construido a partir de un corsé y una sobrefalda drapeada con plumas. Bajo ella, una falda interior de seda blanca creaba un contraste elegante con el rojo profundo, acentuando el aire dramático y sofisticado del look que muchos piensan que podría estar inspirado en el personaje de Scarlett O’Hara en la cinta de 1939 Lo que el viento se llevó, una de las novelas más emblemáticas de la época.
La joyería también tuvo un papel muy importante en el final del look , un choker de terciopelo rojo con más de 100 quilates de diamantes champagne de Lorraine Schwartz, que iba acompañado por una sortija de diamantes de 15 quilates. Por otro lado, Jacob Elordi optó de nuevo por un look de traje completo monocromático en tonos negros que combina a la perfección con la protagonista.
Dentro de este intento de trasladar la narrativa a la realidad, durante las últimas semanas vistió de nuevo un ‘litte black dress’ con un tejido gasa en color negro rematando el escote con tiras de terciopeleo del mismo color y mangas extralargas de Roberto Cavalli que combinó con una gargantilla con un colgante extragrande en tono rojo sangre y dorados.
En uno de los press day lució un look de archivo firmado por John Galliano en 1997. Recupera piezas históricas conectando con la tradición estética del diseñador, con elementos como la corsetería, y evoca al mantón de Manila español a través de sus flecos y bordado floral. Como en el resto de sus looks, para darle ese toque transgresor lo combina con unos pantalones de pinza del mismo tono.
Apostó por un potente minivestido rojo efecto piel de serpiente de Dilara Findikoglu (otoño/invierno 2025), una silueta ajustada en cuero sintético con corsetería a la vista, cordones frontales y mangas largas rematadas con lazos. Las aplicaciones en relieve imitando a “pinchos” acentuaban el escote, reforzando ese aire gótico y seductor. Completó el look con tacones a medida de Manolo Blahnik y delicadas joyas de Jessica McCormack, mientras su estilista Andrew Mukamal resumía la actitud con una frase tan sugerente como el conjunto: “Prefiero que me abracen serpientes”.
En el evento realizado en Sydney lució un vestido blanco tenue para romper con los colores en negro y rojo de estilo gótico que había llevado hasta ahora. En esta ocasión el vestido estaba compuesto por un coset de palabra de honor y una falda de gasa semitransparente de corte sirena que realzaba su figura. Jacob por su parte llevó un traje gris marengo de chaqueta con botón cruzado estilo “mil rayas".