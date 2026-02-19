El último look de la Reina en Elda: falda midi con estampado de cuadros de tendencia y guiño a la moda española

La reina Letizia ha visitado este jueves las instalaciones de la firma de calzado Pedro García, ubicada en Elda, con motivo del centenario de la marca española, fundada en 1925 y gestionada por tres generaciones de la familia García. La visita le ha permitido conocer de cerca la cadena de fabricación y el trabajo de los artesanos que elaboran los zapatos desde estas instalaciones, que distribuyen sus productos internacionalmente.

En su aparición, la Reina ha destacado por un estilismo que tradicional mezclado con tendencias actuales. Ha optado por una falda midi acampanada con estampado de cuadros en tonos verde caqui, azul y granate de la marca Bimba y Lola –una de las tendencias que más se están viendo esta temporada–. La prenda se encuentra rebajada, de 165 a 115 euros.

Doña Letizia ha acompañado la falda con un jersey azul marino de cuello redondo y manga larga. Como complemento, ha escogido un collar de eslabones dorados y pendientes de aro dorados, aportando un toque juvenil al conjunto.

La reina Letizia en su visita a la fábrica Pedro García | Fuente: Gtres

Botas de Pedro García como guiño a la marca

El guiño más evidente a la firma anfitriona no podía ser otro que el calzado. La Reina ha lucido las botas negras modelo Xantia de Pedro García, confeccionadas en piel de becerro curtida, con tacón ancho de seis centímetros y suela de cuero con puntas de TPU antideslizantes, que combinaban a la perfección con el resto del look. Este detalle reafirma su apoyo a la tradición artesanal española.

Durante la semana, la reina Letizia ha seguido un hilo cromático en azul marino, que ya apareció en sus estilismos durante la presentación de la Alianza por la Lana y otros actos vinculados a la moda española. La elección del color, asociado históricamente a la estabilidad y la confianza, se ha convertido en un recurso recurrente en sus apariciones públicas más recientes.