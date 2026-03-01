Reaparición de Begoña Gómez en los Goya: posado en solitario en plena oleada de corrupción

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaparecido este sábado en la ceremonia de los Premios Goya celebrados en Barcelona.
Tras ocho años sin asistir a estos premios, y como si de una celebridad se tratara, no ha querido pasar inadvertida y no ha dudado en posar en solitario ante las cámaras que estaban situadas en la alfombra roja, mientras el presidente posaba con el resto de autoridades como la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que ha lucido un look de estilo camisero en color mostaza de Purificación García; la presidenta del Congreso, Francina Armengol de negro y con una chaqueta tipo gabardina en color rojo; el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite; el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el ministro de Transformación Digital Óscar López.
Begoña Gómez ha confiado su look a su diseñadora de cabecera, Teresa Helbig, y ha lucido una americana de corte clásico, manga larga, cierre frontal y lentejuelas brillantes en dorado, rojo y negro de la colección otoño-invierno 2019-2020 de la diseñadora catalana. Lo ha combinado con un top negro con escote en pico y pantalón de pinzas del mismo color con el bajo acampanado, junto a unos salones de ante acabados en punta. Ha lucido su melena con ondas marcadas y maquillaje con el que daba protagonismo a los ojos.
Después de varios meses de ausencia, esta ha sido la segunda aparición de Gómez en pocos días, ya que la semana pasada acompañó a su marido al acto de homenaje al pueblo gitano celebrado en el Palacio de la Moncloa con motivo del 600 aniversario de su llegada a España.
La mujer del presidente del Gobierno reaparece en plena oleada de escándalos de corrupción que no solo afectan al Gobierno y al partido de su marido, sino también a su cuñado o a ella, ya que sigue imputada por hasta cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción privada, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación, y continúa sin entregar el pasaporte que le solicitó el juez Peinado.