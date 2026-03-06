Mark Zuckerberg se compra una impresionante mansión por 170 millones de dólares que rompe récords en Miami
El fundador y director ejecutivo de Meta ha realizado una de las transacciones inmobiliarias más destacadas del año en Estados Unidos. La operación marca un nuevo récord en el condado de Miami-Dade County, superando la anterior cifra máxima registrada.
El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y su esposa, Priscilla Chan, han pagado 170 millones de dólares por una mansión en construcción en la codiciada isla Indian Creek de Miami. El acuerdo se cerró el lunes pasado, según desvela el diario The Wall Street Journal.
La compra supone un récord en el condado de Miami-Dade y es una de las más caras del país hasta la fecha. El récord actual en Estados Unidos lo ostenta el inversor multimillonario Ken Griffin, que adquirió un apartamento en Nueva York por aproximadamente 238 millones de dólares en 2019.
La propiedad está todavía en construcción y se encuentra en una de las zonas más privadas y vigiladas del sur de Florida, conocida popularmente como ‘Bunker de los multimillonarios’. Gracias a los renders del diseñador Ferris Rafauli, encargado del proyecto, podemos adentrarnos en cómo será la exclusiva propiedad.
Entre sus vecinos se encuentran otras grandes fortunas del país como el fundador de Amazon Jeff Bezos o la estrella del deporte Tom Brady, lo que ha convertido a esta pequeña isla artificial en un símbolo del lujo extremo y la privacidad.
El terreno cuenta con más de 8.000 m2 y albergará una residencia de casi 2.800 m2 de superficie construida. El proyecto contempla nueve dormitorios, 11 baños y varias salas de entretenimiento, además de una cocina profesional, gimnasio, sala de cine, spa y áreas ‘fitness’.
Entre los elementos más llamativos se incluyen un acuario, una biblioteca con un pasadizo secreto y amplios espacios interiores conectados con jardines y zonas de piscina, siguiendo el estilo de vida abierto característico de Miami.
La vivienda, al estar frente al mar, contará con un muelle privado, lo que permitirá acceso directo a embarcaciones en la Bahía Vizcaína.
Con esta compra, Zuckerberg amplía su patrimonio inmobiliario formado por propiedades en California, Washington D. C. o Hawái.
Ferris Rafauli diseñó la arquitectura, el diseño interior y el paisajismo. Ha trabajado anteriormente con familias reales y celebridades mundiales como el cantante Drake.
A su parecer, no son solo casas, sino "instalaciones de arte habitables".