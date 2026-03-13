Nieves Álvarez, Laura Ponte y Juana Martín: protagonistas de los galardones de la moda L'Oréal Paris
Comienza la Semana de la Moda de Madrid con la entrega de galardones L'Oréal Paris, que reconocen el talento creativo. En esta edición los galardones han recaído en los diseñadores Juana Martín, además de la modelo Laura Ponte.
Nieves Álvarez, que ejerció de maestra de ceremonias
La modelo Laura Sánchez, que apostó por un vestido negro palabra de honor con apliques blancos
Mónica Cruz, con vestido asimétrico en azul navy
La diseñadora cordobesa Juana Martín, otra de las premiadas de la noche
La influencer Natalia Osona, muy elegante en azul klein
La presentadora Sandra Barneda, que optó por traje marrón de raya diplomática
La cantante Julia Medina, otra de las invitadas que optó por el traje de dos piezas en negro
Carmen Lomana, con look en blanco y negro, con cuerpo de lunares, muy tendencia
La modelo Pino Montesdeoca
Laura Ponte, que recibió el galardón a la mejor modelo