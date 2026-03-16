La genial reacción de Vicky Martín Berrocal al look de Kim Kardashian en la fiesta de los Oscars

Vicky Martín Berrocal se llevó una sorpresa al ver el estilismo que lució Kim Kardashian durante la fiesta posterior a los Premios Óscar 2026 que organiza la revista Vanity Fair. Según comentó, el vestido elegido por la empresaria estadounidense le recordó mucho a uno de los diseños de su propia firma, Victoria Colección.

Al ver las imágenes del look de Kardashian, Berrocal reconoció que el parecido con una de sus creaciones era evidente. Sin embargo, lejos de molestarse, reaccionó con humor y orgullo. La diseñadora interpretó la coincidencia como una señal positiva para su trabajo y bromeó con que, si una figura tan influyente apuesta por un estilo similar, "algo estaremos haciendo bien".

"Yo me diseño un traje para mis 53 y llega Kim Kardashian 48 horas después y aparece con un vestido igual. El suyo es de Gucci, el mío es de Victoria, made in Spain. Vosotros sabéis que yo defiendo lo mío. A ver quién me contesta a esto: ¿Quién lo lleva mejor?", bromeó.

Con una trayectoria consolidada en el mundo de la moda, Berrocal ha vestido a numerosas personalidades y ha logrado posicionar su marca dentro del sector. Por eso, ver un diseño parecido en una alfombra roja internacional le resulta, más que nada, una confirmación de que su visión estética está alineada con las tendencias globales.

El comentario surgió después de que Kardashian apareciera en una de las fiestas posteriores a los Óscar con un llamativo vestido que rápidamente generó conversación en redes sociales y medios especializados. Para la diseñadora española, la coincidencia no deja de ser un curioso guiño que demuestra cómo ciertas ideas en la moda terminan convergiendo.