Violeta Mangriñan, Teresa Andrés o Aitana Soriano: las influencers valencianas se visten de falleras

Las calles de Valencia se han vuelto a llenar para celebrar su gran fiesta: las Fallas 2026. Más de cien mil falleras y falleros desfilaron ante la patrona de los valencianos, la Virgen de los Desamparados, conocida popularmente como la 'Geperudeta'.

Entre las personas que han desfiladopara hacer su ofrenda floral no han faltado las influencers valencianas, que no han dudado en mostrar no solo su amor por su ciudad natal, sino también la devoción ante la imagen de la Virgen, compartiendo la emoción en compañía de sus familias e hijos.

La influencer Teresa Andrés Gozalvo ha lucido un espolín tejido con metal original del siglo XVIII y el corpiño está realizado con un tejido antiguo en moiré, con aderezo hecho a mano con rosas de cuarzo rosa.

Otra influencer que no se lo ha querido perder ha sido Violeta Mangriñán que ha lucido un traje creado especialmente para ella por 1700, reproducido de un antiguo espolín del S. XIX.

Para su hermana Lili Mangriñan, ha sido su primera ofrenda y también ha optado por la misma marca que Teresa Andrés.

¿Cómo es un traje de fallera?

El traje de fallera es uno de los más espectaculares de la tradición española. En la parte superior lleva un corpiño o jubón, ajustado al cuerpo, que puede ser de manga francesa o larga. La parte de la falda es de seda aunque también se utilizan espolines (tejidos a mano), con brocados con motivos florales y detalles en oro o plata. La falda es larga, con vuelo ya armada con unas enaguas y un can-can que le da esa forma acampanada tan característica.

En cuanto a los complementos de tela, se encuentran las manteletas, que se pone en la parte superior sobre el corpiño, y un delantal que cubre gran parte de la zona delantera de la falda. Ambas piezas suelen ser de tul, seda fina u organza con bordados de hilo de oro y plata.

Otro de los aspectos más destacados son el aderezo que incluye pendientes, joya central en el pecho, y las peinetas formadas por láminas de metal cincelado que se colocan en el peinado, que consiste en un moño trasero grande y dos pequeños laterales sobre las orejas llamados "rodetes", que pueden ser de pelo natural o postizos trenzados muy elaborados.

