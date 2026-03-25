Harry Styles agota en tiempo récord su nuevo vibrador

Harry Styles vuelve a romper esquemas. El artista británico ha llevado su firma Pleasing a un terreno inesperado: el del bienestar sexual. El resultado no ha pasado desapercibido: un vibrador y un lubricante íntimo que han desatado furor —y conversación— en redes sociales.

La nueva línea, llamada Pleasing Yourself, apuesta por normalizar el placer como parte del autocuidado. Lejos del escándalo, el lanzamiento se presenta con la misma estética cuidada y minimalista que define a la marca desde sus inicios.

El producto estrella es un vibrador de doble extremo con distintas intensidades, diseñado en colaboración con la educadora sexual Zoë Ligon. Junto a él, un lubricante que prioriza fórmulas respetuosas con el cuerpo completa la propuesta.

La reacción ha sido inmediata: unidades agotadas en tiempo récord y miles de comentarios online que mezclan sorpresa, humor y entusiasmo. Para muchos, no es solo un movimiento comercial, sino una declaración de intenciones. Con este giro, Styles consolida Pleasing como algo más que una marca de belleza y se suma a una tendencia cada vez más visible: hablar de sexualidad sin tabúes y situarla dentro del bienestar cotidiano.

La marca Pleasing nace de la inquietud creativa de Harry Styles por explorar la estética, el bienestar y la autoexpresión más allá de la música. El proyecto se empieza a gestar en torno a 2020, en plena pandemia, cuando el artista decide desarrollar una firma propia que refleje su visión personal sobre la belleza.

El lanzamiento oficial llegó en 2021, bajo la estructura empresarial Pleased As Holdings. En esta primera etapa, Pleasing se presentó como una marca de cosmética con una fuerte identidad visual. Sus primeros productos son esmaltes de uñas, sérums faciales y bálsamos, todos con una estética minimalista y colores suaves. Desde el principio, la propuesta se alejaba de la cosmética tradicional, ya que no busca corregir ni ocultar, sino fomentar la autoexpresión.

Con el tiempo, la marca empezó a crecer rápidamente y amplió su catálogo más allá del cuidado de la piel. A partir de 2022, Pleasing se transformó en una firma de estilo de vida que incluye maquillaje, ropa, fragancias y colaboraciones con otras marcas y diseñadores.

En su evolución más reciente, la marca dio un giro aún más llamativo al entrar en el ámbito del bienestar sexual con la línea Pleasing Yourself. Este lanzamiento incluye productos como un vibrador y un lubricante, desarrollados en colaboración con especialistas en educación sexual. Con este paso, Pleasing amplía su discurso hacia una visión más completa del autocuidado, que incluye también la sexualidad como parte del bienestar personal.