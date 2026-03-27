A la venta el refugio rural de María Pombo y su familia en Segovia
Según adelanta la revista Semana, la casa de la mediática familia tiene un precio de 360.000 euros. Situado en Segovia, las hermanas viajaban allí cada fin de semana durante su infancia.
El clan Pombo ha decidido poner en el mercado su casa de campo situada en Adrados, un pequeño municipio de Segovia que durante años ha sido escenario de reuniones familiares, celebraciones y escapadas de desconexión. La vivienda, de estilo rústico y ambiente acogedor, se ha convertido en un auténtico símbolo de su vida más íntima.
La vivienda, de estilo rústico y ambiente acogedor, se ha convertido en un auténtico símbolo de su vida más íntima. Cuenta con 200 m² construidos, cuatro habitaciones y tres baños.
Lejos del ritmo frenético de Madrid, esta propiedad ha sido durante años el punto de encuentro de las hermanas Pombo, sus padres y sus respectivas parejas.
Allí han celebrado momentos importantes, desde reuniones familiares hasta eventos más especiales, consolidándose como su refugio rural.
La casa mantiene una estética tradicional, con materiales como madera y piedra, amplios espacios comunes y zonas pensadas para compartir, como el salón con chimenea o el patio exterior.
Todo ello refleja un estilo sencillo pero muy funcional, pensado para disfrutar del entorno natural.
Ahora, esta vivienda sale a la venta por 360.000 euros, una cifra que la sitúa como una opción atractiva dentro del mercado rural de la zona.
La propiedad cuenta con varias estancias, zonas exteriores y el encanto propio de las casas de pueblo, lo que la convierte en una oportunidad tanto para familias como para quienes buscan una segunda residencia.
La decisión de vender no llega por casualidad. La familia Pombo lleva años ampliando su patrimonio inmobiliario, con proyectos en distintos puntos de España, incluyendo una espectacular casa en Cantabria que se ha convertido en uno de sus grandes sueños cumplidos.
Este movimiento encaja con una estrategia habitual en la influencer y su entorno, que no dudan en cambiar de vivienda cuando surge una buena oportunidad o un nuevo proyecto.
Aunque la venta supone cerrar una etapa, todo apunta a que el espíritu familiar que ha definido esta casa seguirá presente en sus nuevos hogares.
Adrados, sin embargo, quedará como el escenario de muchos de los recuerdos más importantes de los Pombo.