A la venta el refugio rural de María Pombo y su familia en Segovia

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El clan Pombo ha decidido poner en el mercado su casa de campo situada en Adrados, un pequeño municipio de Segovia que durante años ha sido escenario de reuniones familiares, celebraciones y escapadas de desconexión. La vivienda, de estilo rústico y ambiente acogedor, se ha convertido en un auténtico símbolo de su vida más íntima.