Félix Solís y Valeria Mazza presentan el nuevo lanzamiento internacional: 'Finca Valeria'

Félix Solís Avantis, referente del sector vinícola español e internacional, y la icónica modelo y empresaria Valeria Mazza han presentado en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid su nuevo proyecto: Finca Valeria.

Esta alianza une el legado vitivinícola con el glamour internacional en dos referencias —un blanco y un rosado— diseñadas para un público que busca la autenticidad y la elegancia como elementos de distinción. Su perfil responde a las nuevas tendencias de consumo: vinos frescos, ligeros, elegantes y accesibles dentro del segmento premium.

Inspirados en la finca familiar de la modelo argentina, estos vinos transmiten su estilo de vida. "Finca Valeria es la unión de mis dos grandes pasiones: mi filosofía de vida y el refugio de mi hogar. Me involucré en cada detalle, desde la selección de las uvas hasta el diseño, para que cada copa refleje la elegancia y el optimismo que me guían", señaló Valeria Mazza durante la presentación.

Por su parte, Félix Solís Ramos, director general comercial y de marketing de Félix Solís, destacó: "Este lanzamiento nace de nuestra forma de entender el vino. Creemos en la innovación y en la libertad de crear propuestas que conecten con el consumidor global. En este caso, son dos vinos que se vinculan al territorio de la moda de la mano de uno de los iconos más relevantes de las pasarelas internacionales".

Bajo la dirección de los enólogos Claude Gros y Carlos Villarraso, Finca Valeria apuesta por el arte del ensamblaje (coupage), combinando diferentes variedades de uva donde cada una aporta sus propios matices para lograr un conjunto equilibrado:

Finca Valeria Blanco : Un vino vibrante, rico en matices y de una elegancia equilibrada. Elaborado con uvas del centro y norte de España, armoniza la sofisticación de la Chardonnay, la frescura de la Sauvignon Blanc y la esencia de la Verdejo y la Airén.

Finca Valeria Rosé: Refleja la esencia del estilo de vida mediterráneo: sofisticado, armónico y capaz de trasladar toda la belleza del paisaje. Sus uvas proceden de viñedos seleccionados en Languedoc y la Provenza francesa, regiones privilegiadas para la creación de grandes rosados.

Con este lanzamiento, Félix Solís Avantis no solo amplía su portafolio, sino que demuestra su capacidad para liderar iniciativas innovadoras, conectar con nuevos públicos y posicionar el vino dentro del universo del lifestyle contemporáneo.

Sobre Félix Solís

Félix Solís Avantis es una empresa familiar española fundada en 1952 que ha crecido hasta convertirse en uno de los principales grupos vinícolas internacionales, combinando tradición y modernidad en la elaboración de vinos de calidad.

El grupo cuenta con bodegas en las principales DO de España: Valdepeñas (sede central) y La Mancha; y bajo el proyecto Pagos del Rey, en La Rioja, Ribera del Duero, Rueda y Toro (donde, además, alberga un museo para fomentar la cultura del vino). La exportación, motor de su crecimiento, le permite estar presente en más de 115 países gracias a una sólida red de 11 filiales internacionales.

En 2024 se inauguró en Chile Viña Casa Solís, la primera bodega del grupo fuera de España. El proceso de expansión continúa impulsado por la innovación, la inversión tecnológica bajo estrictos criterios de sostenibilidad y una clara estrategia de crecimiento internacional.