Trump personaliza sus Sharpie con oro y su firma para ahorrar costes al Gobierno de Estados Unidos

Donald Trump ha aprovechado una reunión de su Gabinete para detallar la intrahistoria detrás de sus icónicos rotuladores negros. El mandatario ha revelado cómo contactó personalmente con el fabricante de Sharpie para solicitar una versión personalizada que eliminara el diseño gris estándar por uno más solemne y exclusivo. "Le dije que me gustaría usar su bolígrafo, pero que no podía tener una cosa gris con una gran S", ha explicado el presidente ante sus colaboradores.

El rediseño exclusivo para la Casa Blanca

La transformación del producto fue fruto de una negociación directa entre Trump y el responsable de la compañía. Según el relato presidencial, la empresa se ofreció a pintar el rotulador de negro e incorporar elementos institucionales. El diseño final incluye una representación de la Casa Blanca grabada en lo que el presidente describe como "casi oro real", además de su propia firma estampada en el cuerpo del rotulador.

Ahorro frente a las plumas de mil dólares

El argumento central de Trump para este cambio radica en la eficiencia económica y la gestión de los recursos públicos. El presidente ha subrayado que, mientras que anteriormente se utilizaban artículos de escritura con un coste de 1.000 dólares por unidad, el modelo actual apenas supone un gasto de cinco dólares. "Amo al Gobierno como me amo a mí mismo económicamente; quiero ahorrar dinero", ha afirmado para justificar el uso de un producto más industrial pero personalizado.

Un objeto de deseo para los visitantes

Más allá de su función administrativa, estos rotuladores se han convertido en un codiciado objeto de regalo durante las visitas oficiales. Trump ha señalado que los entrega incluso a niños que desconocen el valor del objeto, pero que rápidamente se convierten en piezas muy demandadas. "Se vuelven tan calientes como una pistola", ha bromeado el mandatario, destacando que la calidad de escritura del Sharpie es superior a la de opciones mucho más costosas y tradicionales de la Administración.

Mercado de segunda mano: coleccionismo y reventa

La exclusividad de estos Sharpie personalizados ha generado un mercado paralelo de coleccionismo en plataformas como eBay y compraventa. Lo que para la Casa Blanca supone un coste de apenas cinco dólares, en el mercado de segunda mano alcanza cifras astronómicas; se han registrado ventas de ejemplares originales utilizados en firmas de órdenes ejecutivas por importes que oscilan entre los 300 y los 900 dólares. La combinación de la firma grabada y el valor histórico del objeto ha convertido a estos rotuladores en "activos de inversión" para los mitómanos de la era Trump, confirmando la sentencia del presidente sobre su altísima demanda entre el público.