Manuela Villena firma el look más elegante del Domingo de Ramos en Sevilla

La Semana Santa ha arrancado en Sevilla con su habitual mezcla de tradición y expectación social, y entre los asistentes, un nombre ha vuelto a destacar: Manuela Villena. Sin estridencias, pero con una elegancia perfectamente medida, su aparición en el Domingo de Ramos la reafirma como uno de los rostros más inspiradores en clave estilo.

La mujer de Juanma Moreno apostó por un look que encaja a la perfección con el carácter solemne de la jornada: sobrio, cuidado y con ese punto sofisticado que no necesita excesos para destacar.

La clave del conjunto estaba en la sastrería. Firmado por el diseñador sevillano José Hidalgo, el traje de lino azul con raya diplomática es una elección tan clásica como actual. La americana cruzada aportaba estructura, mientras que el pantalón amplio suavizaba el conjunto, logrando ese equilibrio entre comodidad y distinción tan difícil de conseguir.

Como contrapunto, los accesorios elevaban el estilismo. El bolso de IQ Collection, creado por Inés Domecq, introducía un toque contemporáneo gracias a su diseño geométrico y mezcla de tonos, rompiendo sutilmente con la estética más tradicional del look. En cuanto a los detalles beauty, Villena volvió a apostar por la naturalidad: maquillaje luminoso, mirada protagonista y complementos en tonos cálidos que aportaban armonía al conjunto.

En una ciudad donde vestirse también forma parte del ritual, Villena consolida su imagen como referente de elegancia serena, apostando por la moda local y por una estética que respeta la tradición sin renunciar a la personalidad.