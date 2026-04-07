El detalle menos comentado del último look de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reapareció este lunes tras sus vacaciones de Semana Santa en Málaga y Sevilla luciendo un estilismo que, en líneas generales, encajaba con lo que suele llevar para su agenda institucional.

Exactamente, eligió un conjunto dos piezas de traje de chaqueta y pantalón de líneas rectas en color azul bebé, que combinó con unos botines marrones más invernales.

Hasta ahí, el look no se alejaba demasiado de su estilo habitual. Sin embargo, bajo la americana, Ayuso optó por un top de crochet y nido de abeja en color block —blanco, azul marino y amarillo—, con tirantes ajustables y un corte que dejaba ver ligeramente el ombligo.

Lo relevante no es tanto la prenda en sí, sino su origen, algo que no se ha mencionado en las crónicas del día. Lejos de tratarse de una pieza actual, el top es de Zara y pertenece a la temporada de 2016, es decir, tiene cerca de una década.

Parla cuenta con un nuevo centro de Atención Primaria y de Salud Mental, el de Parla Este. Más de 16.000 vecinos tienen su sanidad pública más cerca de casa, con nuevos tratamientos, equipos y los mejores profesionales. pic.twitter.com/S8oiXSDR6s — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 6, 2026

Como resulta evidente, actualmente no es posible adquirirlo en ninguna tienda. Sin embargo, sí se puede encontrar en plataformas de reventa de segunda mano, donde se vende por un rango de precios que va aproximadamente de los 3 a los 15 euros.

La presidenta madrileña lució este conjunto durante su visita a Parla, donde acudió al nuevo Centro de Salud de Atención Primaria Parla Este y al Centro de Salud Mental del municipio, y también en su encuentro celebrado en la Real Casa de Correos con el consejero delegado de ING España y Portugal.