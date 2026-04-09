El sector de la estética en España mueve más de 1.000 millones: la depilación láser lidera el crecimiento

¿Has pensado en invertir? ¿Dónde sería mejor colocar el dinero por el cual muchas veces te has trasnochado? Mientras van y vienen entre la tecnología, el turismo o a la alimentación, hay un sector que lleva años caminando hacia una colina empinada, con mucha paciencia pero con paso firme. No es nuevo, pero en los últimos cinco años el despegue ha sido ¡uff! espectacular. ¿Sabes cuál es el negocio que más está creciendo en España y del que casi nadie dice nada?

¡Ajá! la estética, ¡un mercado que en España mueve más de 1.000 millones de euros anuales! Y que incluye un sector que pasó del tabú a la cotidianidad, de las casas a las clínicas, formando parte de la salud y estética de mujeres y hombres por igual: la depilación láser.

¡Esto no para de crecer!

El negocio de la belleza y la estética en España vive su momento más chic. Según datos del sector, el mercado, en general, supera los 1.000 millones de euros de facturación anual, con un crecimiento sostenido que ronda el 8-10% en los últimos ejercicios. Y dentro de este gran bocadillo, hay un servicio que se está llevando a todos los demás por delante.

La depilación láser se ha convertido en el principal motor de crecimiento del sector estético frente a los demás de esta rama, en la península. Este no es solo un servicio más en la carta de los salones, es el que tira del carro, pero con caballos de fuerza, el que atrae nuevos clientes y el que genera mayor fidelización, porque ¡anda! Si te gusta algo, lo recomiendas. Y los datos lo confirman: representa cerca del 30% del total de servicios de depilación en centros especializados, con un crecimiento interanual superior al 15%.

Por qué los españoles ya no optan por la cera y la

cuchilla

Cuando se toma la decisión de cambiar un hábito externo, es porque en el interior está sucediendo algo más profundo. Y en esta historia, la depilación láser ha pasado de ser un lujo accesible para unos pocos a una opción masiva gracias a tres eventos: la bajada de precios, la mejora tecnológica y un cambio cultural en la forma de entender el cuidado personal.

Los españoles valoran cada vez más la comodidad y la rentabilidad a largo plazo, porque el estilo de vida ha cambiado. Hacerse la depilación láser significa olvidarse del vello para siempre, lo que significa un ahorro de tiempo y dinero frente a métodos tradicionales como la cera, que requiere sesiones mensuales con "auch" incluido. O la cuchilla, que obliga a estar pendiente cada pocos días y trae consigo resultados molestos como irritación y vellos encarnados.

Además, los equipos actuales, basados en tecnología láser de diodo, logran eliminar el vello de forma definitiva en la mayoría de los casos, con un nivel de seguridad y comodidad impecable.

El perfil del cliente cambió: ya no son solo mujeres

Si hace una década la depilación láser para mujer concentraba prácticamente toda la demanda, hoy la realidad es muy distinta. El cliente masculino ha irrumpido con fuerza y ya representa un porcentaje significativo de las consultas en los centros especializados. ¡La depilación láser para hombres ha crecido más de un 200% en los últimos cinco años! Esto según estimaciones del sector.

Ya no es un tema tabú, sino una cuestión de comodidad, higiene y estética que los hombres abordan con total normalidad. Las zonas más demandadas por ellos son espalda, pecho, zona genital y la barba perfilada. Ellos están más preocupados por cuidar su apariencia física y las mujeres los apoyan.

Este cambio en el perfil del cliente cambió totalmente los centros de estética, que han tenido que adaptar sus espacios, sus horarios y su comunicación para atender a una clientela más diversa. La depilación láser ya no es cosa de mujeres; es cosa de personas que quieren sentirse bien, verse bien y con más confianza en su apariencia.

Tecnología e innovación: el salto de calidad que ha

revolucionado el mercado

Este súperboom de la depilación láser no se entendería sin la evolución tecnológica de los últimos años. Los equipos obsoletos, que requerían múltiples sesiones y no siempre ofrecían resultados garantizados, pasaron a sistemas de depilación láser mucho más eficaces, rápidos y seguros.

El láser de diodo es el estándar del sector, porque la longitud de onda llega al folículo piloso con mayor profundidad,con resultados más rápidos y duraderos. Además, los sistemas de enfriamiento que vienen incluidos han reducido casi al 100% las molestias, haciendo que el tratamiento sea mucho más tolerable incluso en zonas sensibles.

Cómo elegir una clínica de confianza

Con la multiplicación de centros que ofrecen depilación láser, debes prestar atención al momento de elegir bien porque esto decidirá el destino de tu piel. No todos los equipos son iguales, ni todos los profesionales tienen la misma formación. Por eso, es importantísimo buscar centros que posean tecnología de punta, personal cualificado y una trayectoria que hable por sí misma.

SinVello! es uno de esos referentes que ha sabido ganarse con constancia y paciencia la confianza de miles de clientes en España, porque se han preocupado por escuchar y entender cada necesidad. Su apuesta por equipos de láser de diodo de alta potencia, junto con un equipo de profesionales especializados, ha hecho que su modelo de negocio se convierta en un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas.

La transparencia en los precios, la claridad en los protocolos y la atención personalizada forman parte de su identidad.

Perspectivas de futuro del sector en España

Todo apunta a que el crecimiento de la depilación láser va al infinito y más allá, no hay techo que valga. El mercado español sigue teniendo un enorme potencial de penetración, sobre todo en segmentos como el masculino y en provincias donde la oferta aún no está saturada.

Además, la tendencia hacia el cuidado personal y el bienestar continúa subiendo. Cada vez más personas ven en la depilación láser una inversión en calidad de vida. Y los datos lo respaldan, la tasa de fidelización es altísima, y las buenas reseñas son el principal canal de captación de nuevos clientes.

La tecnología seguirá mejorando, los precios seguirán ajustándose y el servicio se

democratizará aún más. Pero lo cierto es que la depilación láser llegó para quedarse y crecer como el tratamiento estrella del sector estético en España, y todo indica que su liderazgo se mantendrá en los próximos años.

Si esto despertó tu vena inversionista y quieres emprender en el sector estético o si solo quieres conocer más sobre un negocio que está en plena ebullición, merece la pena entender qué hay tras bastidores. Porque cuando un servicio conecta con lo que la gente realmente necesita, el crecimiento deja de ser una casualidad para convertirse en una consecuencia.