La reina Letizia rescata una chaqueta de Mango de 2013 para una jornada de carácter social en Zarzuela

La reina Letizia ha iniciado su agenda institucional en el Palacio de la Zarzuela con una jornada marcadamente social. En su primer acto, ha recibido en audiencia a una delegación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), coincidiendo con el setenta y cinco aniversario de la institución. Durante el encuentro, se ha interesado por la situación de las personas que buscan asilo en España y por los mecanismos institucionales que garantizan el acceso a la protección internacional. A continuación, ha mantenido una sesión de trabajo con los representantes de Unicef España, entidad de la que es presidenta de honor, donde le han expuesto los proyectos orientados a paliar la precariedad infantil en nuestro país.

Más allá del peso institucional de ambas reuniones, ha llamado la atención el estilismo de la Reina, quien ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje de sostenibilidad y ahorro, rescatando de su armario una prenda que adquirió en el año 2013, cuando era princesa de Asturias. Se trata de un modelo de Mango que ya ha lucido hasta en siete ocasiones públicas a lo largo de esta última década.

Se trata de una chaqueta de corte atemporal confeccionada en tweed y de estampado étnico en tonos azules y blancos. La prenda cuenta además con bordes deshilachados en color marfil y un corte entallado sin solapas que estiliza la figura femenina. Para actualizar este clásico de su vestidor, lo ha combinado con unos pantalones de sastre blancos de caída recta y top a tono de Hugo Boss. Para completar el conjunto, se ha decantado por unos zapatos de estilo Mary Jane en color blanco, tacón cuadrado y tiras con hebilla en el empeine de Sézane que tiene en varios colores. Como complementos ha estrenado los pendientes Little Iconic de la marca de la actriz Bárbara Goenaga.

La agenda de los Reyes para los próximos días continuará con nuevos encuentros. Este miércoles, acompañará al Rey en una visita conjunta a la Fundación José María de Llanos con motivo del vigesimoquinto aniversario de la Escuela de Hostelería del Sur.