Jaime falleció de manera repentina el pasado 26 de marzo. Le encantaba dibujar y sus creaciones las plasmó, entre otras firmas, en colecciones infantiles de Zara. Tenía 31 años y era autista. Su madre, Sole Alonso, modista de trajes de novia, ha sido la encargada de celebrar un homenaje a su hijo, apoyada por amistades del recién desaparecido diseñador, exponiendo en la tienda de decoración Guáimaro en Madrid parte de su legado. Unos diseños alegres llenos de color que estarán expuestos hasta el mes de junio.

En ella han participado creadores como Ana Cristina Portillo, Mery Vega de Seoane o Chitina Oriol o nuestra compañera de esRadio, Teresa de la Cierva, entre otras. El animal protagonista no podía ser otro que la cebra, el preferido de Jaime y símbolo de su firma, que aglutina piezas de decoración y menaje; su propia madre ha aportado un vestido nupcial con cebra incluida. La presentación contó con la actuación de Gena West, que interpretó un tema de El Rey León.

La madre del fallecido quiso dar las gracias a todos los asistentes y a los que han colaborado en esta exposición, mostrando su emoción: "Dedicamos el escaparate de primavera en esta tienda a las capacidades de una persona con autismo. Quiero dar las gracias a todos los diseñadores que han reinterpretado el mundo interior de Jaime a su manera. A él le hubiera encantado ver el escaparate, aunque le hubiera espantado estar aquí, porque no le gustaba estar con tanta gente".