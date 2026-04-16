Un año más Pilar Rubio ha presentado su colección de bañadores de la firma Selmark, para dar la bienvenida al verano con un poco de antelación. Su faceta como diseñadora está más que consolidada y sus creaciones tienen un éxito indiscutible. "Lo importante es que la mujer se sienta cómoda y que tengan una pieza para toda la vida, ya que tienen ese punto atemporal. Lo más importante de un diseño es que tenga un buen patronaje que es lo que se ve, sin olvidar un estampado bonito". Así lo describió.
La mujer de Sergio Ramos no puede estar más guapa, y lo primero que hace cuando se levanta es deporte para mantenerse en forma. "Me levanto a las 6, que es cuando tengo más energía, desayuno una tortilla con pan de centeno y un poco de fruta". Hay que tener constancia.
A lo largo de la entrevista que mantuvimos contó lo que disfrutan tanto Sergio Ramos como ella diseñando. "Yo le animo, y nos damos consejos mutuos, a los dos nos gusta la moda. Ha diseñado una sudadera que le ha llamado Pilar, le sirvo de inspiración". (Risas).
El futbolista acaba de cumplir 40 años y no le ha supuesto ningún problema. "No ha habido ningún cambio, eso es totalmente psicológico. Yo tengo 48 y todavía no tengo claro lo que quiero en la vida. Seguramente el tener esa edad sirve para saber lo que no queremos. La verdad es que no paramos, acabamos de regresar de Laponia, un viaje precioso y hemos visto a Papá Noel, le hemos dejado una carta pidiéndole salud, y si se lo das directamente se cumple el deseo, así nos lo contaron".
Pilar Rubio continúa una temporada más en el programa de televisión El Desafío. "Lo disfruto mucho, y la verdad es que los concursantes cada vez están mucho más preparados, la final va a estar muy reñida, puede pasar cualquier cosa".