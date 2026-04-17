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Vida y estilo

Todas las candidatas a Miss Mundo España 2026 que celebra su final en Gran Canaria

San Bartolomé de Tirajana acoge esta semana la edición de Miss Mundo España 2026, cuya final se celebrará este sábado 18 de abril para elegir a la sucesora de Corina Mrazek. Las candidatas, concentradas en San Agustín, se enfrentan a un certamen que prioriza el lema "Belleza con un propósito" a través de pruebas de talento, deporte y, fundamentalmente, proyectos sociales, manteniendo la ausencia del desfile en traje de baño. La ganadora de esta histórica 75ª edición tendrá la responsabilidad de representar a España en la gala internacional que se llevará a cabo en Vietnam a finales de verano, siguiendo los pasos de figuras emblemáticas como Mireia Lalaguna o Lorena Bernal.

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Almería - María Cruz

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Asturias - Melany Pérez Álvarez

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Ávila - Paloma Gómez Sánchez

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Badajoz - Ney Peniet

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Barcelona - Dana Bombardó

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Burgos - Sara Díez

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Canarias - Alexia Hernández

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Ceuta - Alejandra Ortega Fernández

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Ciudad Real - Rosana Ordejón

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Janire Fernánez

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Comunidad Valenciana - María Miguel Espí

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Cuenca - María García Serrano

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Gerona - Selene Martí Ortiz

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Granada - Rosa García

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Guadalajara - Beatriz Olmo Cortinas

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Islas Baleares - Elisabeth Reynés

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Jaén - Elisabet Cid Vasylenko

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Las Palmas - Ainhoa Montenegro

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Lleida - Ivana Girard Hurtado

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Lugo - Ana Paredes

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Madrid - Nuria Jiménez

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Málaga - Angélica Fernández Caballero

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Melilla -Irene Teruel Ruiz

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Murcia - Laura García Barrera

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Navarra - Daniela Rodríguez Castillo

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País Vasco - Amara Hervás Cerezo

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Palencia - Estela Reol

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Segovia - Hidaknali Araújo

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Sevilla - Fátima Mogrera

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Soria - Milana Kim

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Tarragona - Patricia Ortega

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Tenerife - Carla Castro

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Teruel - Erika Florescu

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Zamora - Judith Barrero Colino

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Zaragoza - Inés Galve

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