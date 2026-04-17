Todas las candidatas a Miss Mundo España 2026 que celebra su final en Gran Canaria
San Bartolomé de Tirajana acoge esta semana la edición de Miss Mundo España 2026, cuya final se celebrará este sábado 18 de abril para elegir a la sucesora de Corina Mrazek. Las candidatas, concentradas en San Agustín, se enfrentan a un certamen que prioriza el lema "Belleza con un propósito" a través de pruebas de talento, deporte y, fundamentalmente, proyectos sociales, manteniendo la ausencia del desfile en traje de baño. La ganadora de esta histórica 75ª edición tendrá la responsabilidad de representar a España en la gala internacional que se llevará a cabo en Vietnam a finales de verano, siguiendo los pasos de figuras emblemáticas como Mireia Lalaguna o Lorena Bernal.
Almería - María Cruz
Asturias - Melany Pérez Álvarez
Ávila - Paloma Gómez Sánchez
Badajoz - Ney Peniet
Barcelona - Dana Bombardó
Burgos - Sara Díez
Canarias - Alexia Hernández
Ceuta - Alejandra Ortega Fernández
Ciudad Real - Rosana Ordejón
Janire Fernánez
Comunidad Valenciana - María Miguel Espí
Cuenca - María García Serrano
Gerona - Selene Martí Ortiz
Granada - Rosa García
Guadalajara - Beatriz Olmo Cortinas
Islas Baleares - Elisabeth Reynés
Jaén - Elisabet Cid Vasylenko
Las Palmas - Ainhoa Montenegro
Lleida - Ivana Girard Hurtado
Lugo - Ana Paredes
Madrid - Nuria Jiménez
Málaga - Angélica Fernández Caballero
Melilla -Irene Teruel Ruiz
Murcia - Laura García Barrera
Navarra - Daniela Rodríguez Castillo
País Vasco - Amara Hervás Cerezo
Palencia - Estela Reol
Segovia - Hidaknali Araújo
Sevilla - Fátima Mogrera
Soria - Milana Kim
Tarragona - Patricia Ortega
Tenerife - Carla Castro
Teruel - Erika Florescu
Zamora - Judith Barrero Colino
Zaragoza - Inés Galve