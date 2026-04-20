Elisabeth Reynés, Miss Mundo España 2026: "Sabía que lo estaba haciendo bien"

Elisabeth Reynés, representante de Islas Baleares, fue la ganadora del concurso celebrado en la isla de Gran Canaria el pasado fin de semana y ya luce la corona que la acredita como la nueva Miss Mundo España 2026. El próximo mes de septiembre representará a nuestro país en el certamen internacional en Vietnam. Tiene 21 años y mide 1,71; es graduada en Gestión de Alojamientos y está cursando la carrera de Dirección Hotelera en la Universidad de las Islas Baleares. "Estoy muy contenta, como te puedes imaginar. La verdad es que me veía con posibilidades durante los días que duró el certamen, pero no dejó de ser una sorpresa. Sabía que lo estaba haciendo bien. Yo lo dejé en manos de Dios porque soy muy creyente. Ha sido una experiencia que no la voy a olvidar jamás; todo ha sido muy positivo, la relación con mis compañeras, con algunas de las cuales he hecho una amistad para toda la vida. Más que amigas, me llevo hermanas. Tengo que decir que la organización ha sido perfecta y la experiencia, repito, ha sido muy gratificante; he aprendido mucho a nivel personal", así me lo contó.

La mallorquina es una persona que habla con mucha seguridad y tiene sus ideas muy claras. "Estudio esta carrera porque, aparte de gustarme, tiene muchas salidas por donde vivo, Mallorca, aunque estoy abierta a lo que pueda aparecer. Me gusta la moda, el liderazgo, la hospitalidad, las relaciones públicas y el estar de cara al público. Todo esto apoyada tanto por mi familia como por Gonzalo, mi novio. Llevamos cuatro años juntos; es una persona muy abierta de mente y todo este mundo le gusta mucho. Este concurso tiene mucho que ver conmigo por el lema de esta competición, que es 'Belleza con un propósito social', y cada candidata presenta uno. Puedo decir que mi bisabuelo, que era sueco, era aviador y prestó mucha ayuda humanitaria en Etiopía con su avioneta; eso lo he escuchado siempre en mi familia, y todo lo que sea ayudar a los demás siempre lo he tenido muy presente porque me lo han inculcado desde niña. Soy la segunda de tres hermanos; la mayor es científica y el pequeño fue una sorpresa porque tan solo tiene ocho años. Nos llevamos muy bien", confesó.

Elisabeth Reynés ya está preparándose para dejar el pabellón español lo mejor posible en el certamen internacional.