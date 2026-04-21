Los impactantes looks de Anne Hathaway, Emily Blunt y Lady Gaga en el estreno de 'El diablo viste de Prada 2'

El estreno de El diablo viste de Prada 2 en el Lincoln Center de Nueva York ha sido una de las alfombras rojas más esperadas del año, que nos ha dejado unos looks de impacto para demostrar veinte años después que la moda es mucho más que estética: es actitud, poder e identidad.

Queda poco para que el 30 de abril se estrene la película más esperada para los amantes de la moda, y las protagonistas de la película, Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep nos han dejado unos looks con siluetas arquitectónicas para el recuerdo.

Meryl Streep ha elegido un vestido tipo capa con caída de Sarah Burton para Givenchy con guantes largos de piel y botas en color negro. Por supuesto, no han faltado las gafas de sol en negro para un look de 10.

Por su parte, Anne Hathaway ha optado por un vestido rojo a medida de Louis Vuitton, con cuerpo tipo corsé de escote corazón y falda voluminosa de tejido satinado y largo midi, que ha combinado con unas sandalias de plataforma del mismo color.

Emily Blunt ha elegido un vestido de la colección de alta costura primavera-verano 2026 de Schiaparelli, con corpiño de plumas y falda con extra de capas de tul superpuestas en color marfil, que aportaba movimiento y arquitectura, al estilo del diseñador de la maison francesa, Daniel Roseberry.

Entre otras personalidades que no han querido perderse el estreno ha estado la cantante Lady Gaga, que ha creado una de las canciones para la banda sonora de la película y ha rescatado un diseño de Saint Laurent de 2016 en color negro, corpiño y falda sirena y joyas de Tiffany & Co.