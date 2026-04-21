Si tiene 14 millones de euros y es un apasionado del golf, puede adquirir la casa del caddie de Jon Rahm

Adam Hayes es mucho más que el pilar que sostiene a Jon Rahm desde 2016. Es el caddie del "león de Barrika", un trabajo tan complicado como estratégico en el éxito de un jugador profesional de golf. Desde que comenzaron a trabajar juntos en septiembre de 2016, la dupla ha logrado múltiples victorias en todo el mundo, incluidos dos torneos Major.

Debido a las ganancias obtenidas a lo largo de estos años —impulsadas también por los ingresos de Rahm en LIV Golf desde su llegada en 2024—, Hayes construyó una casa estilo granja moderna a las afueras de Charlotte, en Carolina del Norte. Ahora la pone a la venta por cerca de 14 millones de dólares, con un precio de salida de 13,95 millones, según informó el Wall Street Journal. Una cifra que refleja tanto el nivel de la propiedad como el éxito deportivo acumulado en estos años.

Una vivienda pensada para el golf

Una casa que hará las delicias de los aficionados al golf ya que la casa está construida en torno de un simulador de golf y deportes Full Swing valorado en 75.000 dólares, y una jaula de bateo. Este simulador se encuentra dentro de un amplio espacio de ocio que también incluye un gimnasio y un bar. Un entorno diseñado no solo para el entrenamiento, sino también para el disfrute en familia y con amigos.

Se trata de una casa de cuatro habitaciones en una finca de gran extensión —de alrededor de 100 acres según el Wall Street Journal—, y aproximadamente 500 metros construidos. La vivienda se terminó en 2021 y ahora la venden para estar más cerca de la nueva escuela de sus dos hijos. El equilibrio entre privacidad y comodidad ha sido uno de los ejes principales del proyecto.

Si se vende a ese precio, superará el récord de la zona, que se estableció en 2025 y alcanzó los 12 millones de dólares, según declaró Ben Bowen, agente inmobiliario de Premier Sotheby's International Realty. La operación marcaría un nuevo techo en el mercado local, en una zona donde las propiedades exclusivas siguen ganando valor.

Jon Rahm's long term golf caddie Adam Hayes just listed his home in North Carolina for almost $14 Million The 5,435 square-foot house sits on 100 acres of land roughly 20 miles northwest of Charlotte - WSJ pic.twitter.com/xxDo1380AZ — House Tracker (@HouseTrackers) April 19, 2026

Privacidad como prioridad

Los Hayes ya habían construido y vendido dos casas anteriormente. Vivían en las cercanías del lago Norman cuando decidieron levantar esta finca buscando mayor privacidad. La elección del terreno respondió precisamente a esa necesidad de aislamiento.

"El lago es fantástico, pero siempre había mucha gente curiosa merodeando, y nunca sentí que pudiera alejarme", dijo Adam Hayes, de 49 años. Como su trabajo implica muchos viajes y estar rodeado de multitudes, "buscaba algo un poco más apartado", explicó también en declaraciones recogidas por el Wall Street Journal. Esa búsqueda de tranquilidad se refleja en cada rincón de la propiedad.

Según los registros de propiedad, la pareja compró el terreno y una parcela contigua por un millón de dólares en 2019. Adam se negó a revelar el coste de construcción de la finca, aunque los acabados y dimensiones dejan entrever una inversión considerable.

La vivienda incorpora vigas de roble de 200 años de antigüedad, un elemento que aporta carácter y conecta con la tradición dentro de un diseño moderno. La paleta de colores es neutra, reforzando una sensación de calma y amplitud en todos los espacios.

Un espacio diseñado para el ocio

El simulador de golf, que Hayes usa para divertirse con sus hijos y amigos, está ubicado en un espacio de entretenimiento de 279 metros cuadrados en un granero dentro de la propiedad. Este espacio también incluye un gimnasio, un bar y una jaula de bateo, formando un completo complejo recreativo dentro de la finca.

La jaula de bateo con césped artificial cuenta con una máquina de lanzar y el gimnasio completa la oferta deportiva. Todo está orientado a mantener un estilo de vida activo sin salir de casa.

"Básicamente, construimos el espacio alrededor del simulador y el gimnasio", dijo Hayes. Una frase que resume la funcionalidad del proyecto, donde la funcionalidad marca el diseño.

En el exterior hay una zona de piscina con una hoguera donde la pareja recibe a sus invitados. Un espacio pensado para reuniones sociales en un entorno íntimo, donde la vida al aire libre también tiene protagonismo.

La pareja planea conservar una casa más pequeña en una propiedad contigua de 36 acres, que actualmente utilizan como vivienda de alquiler, aunque están abiertos a venderla. Esta flexibilidad forma parte de su estrategia patrimonial.

Esta casa está a punto de batir el récord gracias a su privacidad, comodidad y estado impecable, afirmó Bowen. El precio medio de las viviendas en el condado de Lincoln, donde se ubica la propiedad, fue de 420.000 dólares en marzo, un 5,7% más que en la misma época del año anterior, según Redfin. Un contexto que refuerza el atractivo de una propiedad que juega en otra liga.