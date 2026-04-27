Las zapatillas de 500 euros con las que se ha bajado de las dos horas en maratón

Adizero Adios Pro Evo 3, esa es la zapatilla con la que Sebastian Sawe ha dejado huella en la historia mundial de los maratones. El keniano consiguió bajar la marca de las dos horas y paró el cronómetro en una hora, 59 minutos y 30 segundos. Para hacer frente a los 42,195 kilómetros, confió en el reciente lanzamiento que apenas llega a los 100 gramos –99 g–, con aproximadamente un 30% más de ligereza que la versión anterior.

Esta zapatilla, la primera de la marca alemana diseñada para el running que baja de los 100 gramos, está diseñada "para quienes persiguen sus marcas personales" ya que su diseño ultraligero permite "correr más rápido y llegar más lejos en cada zancada". Incluye Lightstrike Pro, una tecnología que permite una amortiguación ultraligera y un retorno de energía increíble para una velocidad nunca vista.

Además, la suela de goma permite un mejor agarre y tracción y la nueva tecnología Energyrim de fibra de carbono aporta a tu zancada mayor firmeza e impulso. Su precio es de 500 euros y estará disponible en tres colores diferentes a partir del jueves 30 de abril en exclusiva en la aplicación de Adidas.

Creada para el éxito

Sebastian Sawe no fue el único que empleó este nuevo modelo en Londres. Yomif Kejelcha, que logró una marca de una hora, 59 minutos y 41 segundos, y la atleta Tigst Assefa, que estableció un récord en categoría femenina con un tiempo de dos horas, 15 minutos y 41 segundos, usaron esta exclusiva serie Evo.

Unos resultados que dan muestra de que las Adizero Adios Pro Evo 3 cumplen con su objetivo tras tres años de intensa investigación para el desarrollo de este nuevo modelo.