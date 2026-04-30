Adiós a los regalos improvisados: así acertarás seguro este Día de la Madre

El Día de la Madre, que se celebra este domingo 3 de mayo, vuelve a activar la misma búsqueda de cada año: encontrar un regalo que no parezca improvisado ni repetido. Más allá de los clásicos de siempre, cada vez ganan más fuerza los detalles prácticos, los centrados en el bienestar y los que se pueden disfrutar durante más tiempo.

Estas son algunas ideas agrupadas por tipo de regalo para acertar sin complicarse demasiado.

Detalles clásicos que siguen funcionando

Las flores siguen siendo uno de los regalos más habituales en esta fecha. No han perdido fuerza porque funcionan de forma directa: son sencillas, visuales y transmiten afecto sin necesidad de explicación. El impacto es inmediato y encaja en casi cualquier perfil.

También hay quien apuesta por detalles sencillos pero efectivos, como pequeños obsequios personalizados o combinaciones de varios elementos básicos. No buscan sorprender por el valor material, sino por el gesto, y suelen funcionar bien cuando se quiere acertar sin complicarse demasiado.

Regalos de bienestar y cuidado personal

El cuidado personal se ha consolidado como una de las tendencias más fuertes en este tipo de celebraciones. Los productos de cuidado facial permiten crear rutinas completas en casa, desde limpieza hasta hidratación, con una sensación similar a un spa sin necesidad de salir.

En esta misma línea está la funda de almohada de seda, un detalle más específico pero muy orientado al descanso. Su tacto suave mejora la comodidad al dormir y se asocia a beneficios para la piel y el cabello, lo que lo convierte en un regalo que se usa a diario y no solo de forma puntual.

Moda, accesorios y estilo cotidiano

El bolso es uno de los regalos más versátiles que se pueden elegir. Funciona tanto en el día a día como en situaciones más especiales y tiene la ventaja de adaptarse a estilos muy distintos sin complicaciones. Es un complemento práctico, pero también con carga estética.

El bañador es otra opción muy ligada a la temporada que viene. Con el calor a la vuelta de la esquina, se convierte en un regalo pensado para vacaciones, piscina o escapadas. Es fácil de encajar si se conoce mínimamente el estilo de la persona y resulta especialmente útil en los meses de verano.

Lectura y ocio personal

El libro tradicional sigue siendo una apuesta segura para quienes disfrutan de la lectura. Es un regalo sencillo pero con valor emocional, ya que permite elegir títulos adaptados a los gustos de cada persona.

Además, tiene la ventaja de que no depende de dispositivos ni tecnología, y se convierte en un detalle muy personal cuando se escoge una obra significativa o un autor especial.

En el lado más tecnológico aparece el libro electrónico, una alternativa pensada para quienes leen con frecuencia y prefieren llevar varios títulos en un solo dispositivo. Permite almacenar cientos de libros, ocupa poco espacio y facilita la lectura en cualquier lugar, lo que lo convierte en una opción muy práctica para el día a día.