Ayuso apuesta por el color de Madrid con un espectacular vestido rojo en el Dos de Mayo

En este Dos de mayo, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha encabezado el día grande de la Comunidad de Madrid. Tras la tradicional ofrenda floral a los Héroes de 1808 en el cementerio de la Florida, se ha trasladado hasta la Real Casa de Correos donde se ha celebrado la jornada institucional marcada por el reconocimiento a figuras y entidades destacadas en distintos ámbitos, con imposición de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, y que ha reunido a representantes institucionales como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, o el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, rostros conocidos y de la sociedad civil.

Para esta ocasión, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a apostar por el color rojo, con un vestido de tirantes finos, escote en forma corazón, con fruncido efecto drapeado en la zona del pecho, ajustado al cuerpo marcando ligeramente la cintura, largo, vaposoroso, con caída fluida y vuelo en la falda.

Detalle del vestido de Isabel Díaz Ayuso

En cuanto a los complementos, ha optado por unos salones negros, que aportan un punto de contraste con el vestido, y unos pendientes largos de color rojo. También ha optado por un abrigo negro al que ha tenido que recurrir en el primer acto de la mañana debido a las temperaturas del día en la capital.

En cuanto al look beauty, ha llevado la melena suelta, raya en medio y unas ligeras ondas suaves de medios a puntas que le aportan volumen, y maquillaje natural.

La elección del color, el rojo, no es casual, ya que se trata de un color simbólico al que Ayuso recurre con frecuencia en un día como hoy, tan asociado a la Comunidad de Madrid.