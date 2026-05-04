Todo sobre la Gala Met 2026: la temática, cuánto cuesta la entrada y los invitados a la fiesta más cara del mundo

La noche más importante del mundo de la moda ya está aquí. Este lunes 4 de mayo de 2026, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se viste de gala y abre sus puertas para la Met Gala 2026.

Como cada primer lunes de mayo desde hace 80 años, Nueva York congrega una cita que es mucho más que moda y extravagancia. Se trata de un evento benéfico del que se calcula que en 2025 logró recaudar más de 30 millones de dólares y que coincide con la exposición de moda que acoge el museo, este año organizada por Andrew Bolton, donde explora la relación entre el cuerpo y la vestimenta, utilizando casi 400 objetos de la colección del Met para elevar la moda al estatus de bellas artes.

La gran transformación de la Met Gala sucedió en los años 70 bajo la batuta de la por entonces editora de Vogue, Diana Vreeland, que introdujo el concepto de la celebridad como gancho, si bien el gran paso lo dio Anna Wintour en 1995 cuando convirtió la gala en la "Super Bowl de la moda" con galas para el recuerdo como las de 2018, con la temática religiosa desfilando sobre la alfombra roja o el homenaje a Karl Lagerfeld en 2023, con Lady Gaga disfrazada de su gata Choupette.

Se trata de un evento de carácter benéfico que organiza el Costume Institute del museo Metropolitano de Nueva York. La temática de este año es "Costume Art" y el dress code "Fashion Is Art", lo que un año más promete looks escultóricos, vanguardistas y piezas que desafíen los límites entre una prenda y una obra de arte.

El evento de este año está copresidido un cuarteto de mujeres que unen música, cine, deporte y moda en lo más alto de la cultura pop: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, por lo que su presencia en la lista de invitados está más que garantizada. Junto a ellas, también asistirán los presidentes honorarios, el empresario Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos, lo que refuerza el peso mediático y financiero de este evento, si bien su participación como patrocinadores principales ha generado mucho eco en la industria. Al igual que en ediciones anteriores, la Met Gala 2026 tiene un comité organizador dirigido por Zoë Kravitz y el director creativo de Saint Laurent, Anthony Vaccarello, junto a miembros como Sabrina Carpenter, Gwendoline Christie, Elizabeth Debicki, Paloma Elsesser, Teyana Taylor, Yseult o Lena Dunham. Quién no estará es el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y su esposa, que parecen haber declinado la invitación o Zendaya, invitada estrella de las últimas galas, que ha anunciado su ausencia.

Como es habitual, la lista definitiva de invitados todavía se desconoce, si bien la lista de los 450 invitados se conocerá cuando empiece el acto, una vez haya pasado el férreo control de Anna Wintour quien, dicen, supervisa todos los nombres de la lista de invitados.

¿Cuánto cuesta la entrada?

El precio de la exclusividad ha alcanzado un nuevo máximo histórico este año. Lo que empezó con un precio de 50 euros, en la actualidad, el precio para la entrada individual es de 100.000 dólares, si bien la mesa para marcas es de 350.000 dólares.

Si no estás en la selectiva lista de invitados, se puede seguir en redes sociales o YouTube a partir de las 00:00 hora española.