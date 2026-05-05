Cien solteros, 'speed dating' y oración: así es el retiro católico para buscar pareja en Fátima

El turismo religioso suma una nueva propuesta de nicho con el lanzamiento del SingleCamp Fátima 2026. La iniciativa, impulsada por los creadores de contenido José Francisco y Jeannine, propone un itinerario de cuatro días en el que se combinan dinámicas de grupo, formación para el matrimonio y prácticas de piedad en uno de los santuarios marianos más importantes de Europa.

Formación y 'speed dating' en Fátima

El programa está diseñado bajo una premisa doble: la preparación para una relación estable y el crecimiento espiritual. Para ello, los organizadores han estructurado una agenda que incluye ponencias especializadas, sesiones de speed dating y dinámicas grupales orientadas a facilitar el conocimiento entre los asistentes. La formación contará con la participación de figuras reconocidas en el ámbito católico, como Pep Borrell, quien impartirá una clase magistral, y la presencia de Guillermo Esteban (conocido como Grilex).

Un itinerario con base en Madrid

La expedición partirá desde la Plaza del Emperador Carlos V en Madrid el jueves 2 de julio a las 8:00 horas. Los asistentes se alojarán en el Hotel Cinquentenário, un establecimiento de cuatro estrellas situado a escasos cinco minutos del Santuario. La organización ha establecido una limitación de 100 plazas —divididas equitativamente entre 50 hombres y 50 mujeres— para garantizar la eficacia de las actividades de emparejamiento y convivencia.

Compromiso espiritual y litúrgico

Más allá del componente social, el evento mantiene un rigor litúrgico estricto. El itinerario contempla el desplazamiento a Santarém para visitar el Milagro Eucarístico de la Sangre de Cristo, además de la celebración de misas diarias, adoraciones con música en directo y la participación en la emblemática Procesión de las Velas. El regreso está previsto para el domingo 5 de julio, con una parada técnica en el Santuario de San José en Talavera de la Reina antes de la llegada definitiva a la capital.