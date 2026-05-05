Los cuerpos esculturales toman la artística alfombra roja de la Met Gala

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Algunas de las celebridades más grandes de Estados Unidos se dieron cita con la moda el lunes en una Met Gala que muchos querían politizar y sabotear por el patrocinio del magnate Jeff Bezos, pero que transcurrió con normalidad, sin proclamas y gestos políticos y dándole importancia a la moda. La anfitriona Anna Wintour no le dio muchas vueltas y optó por un vestido de Chanel muy parecido al que lució en 2019.