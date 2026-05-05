Los cuerpos esculturales toman la artística alfombra roja de la Met Gala
Como cada año, el primer lunes de mayo la moda y el arte se citan en el Museo Metropolitano de Nueva York, este año con la polémica centrada en el patrocinio del magnate Jeff Bezos y los ojos puestos en la reaparición de Beyoncé tras una década de ausencia.
Algunas de las celebridades más grandes de Estados Unidos se dieron cita con la moda el lunes en una Met Gala que muchos querían politizar y sabotear por el patrocinio del magnate Jeff Bezos, pero que transcurrió con normalidad, sin proclamas y gestos políticos y dándole importancia a la moda. La anfitriona Anna Wintour no le dio muchas vueltas y optó por un vestido de Chanel muy parecido al que lució en 2019.
Georgina Rodríguez puso el toque español y optó por un fastuoso diseño de inspiración sacra de Ludovic de Saint Sernin.
La temática de la velada, 'La moda es arte’ ofreció un gran abanico creativo y la mujer de Cristiano Ronaldo recordó la relación entre la religión y el arte a lo largo de la historia.
Las hermanas Kardashian siempre dispuestas a lucir figura, rindieron homenaje (a su manera) a la escultura. Kim Kardashian optó por un body metálico naranja con falda diseñados por Allen Jones and Whitaker Malem.
La voluptuosa Kylie Jenner rindió homenaje a la Venus de Milo, una de las estatuas más representativas del periodo helenístico de la escultura griega, con un diseño es de Schiaparelli.
Kendall Jenner se inspiró en la Victoria alada de Samotracia con un diseño de Gap Studio by Zac Posen.
Hailey Bieber se convirtió en diosa griega de oro para abrazar las representaciones clásicas con una coraza de oro de 24 quilates de Saint Laurent inspirada en un diseño icónico de 1969.
Heidi Klum se convirtió en directamente en una estatua con un diseño a medida de Mike Marino que se inspiró en obras clásicas de arte como el Cristo Velado de Giuseppe Sammartino y la Vestal Velada de Raffaele Monti.
Beyoncé, una de las más esperadas de la noche tras una década de ausencia, con un vestido transparente con un esqueleto plateado superpuesto, una corona y una larga capa de plumas de Olivier Rousteing.
La estrella de la música presumió de su hija Blue Ivy, de 14 años, también vestida por Oliver Rousteing.
La modelo Gigi Hadid lució un atrevido vestido transparente firmado por Miu Miu con un bordado intrincado de cristales dispuestos en patrones como llamas y florales que le daban al conjunto un aire escultórico.
Rihanna ha firmado a lo largo de los años algunos de los vestidos más icónicos de la Met Gala. Su presencia se ha convertido en imprescindible y este año lució un diseño de Maison Margiela alta costura.
Se trata de una pieza escultórica a medida de Maison Margiela por Glenn Martens: un vestido columna de seda drapeada inspirado en la arquitectura flamenca medieval, con una pieza para la cabeza de estilo Art Deco y un corpiño corsé adornado con más de 115,000 cristales y joyas antiguas. Su pareja, el rapero A$ap Rocky, lució un diseño a medida de Chanel por Matthieu Blazy, una bata de lana rosa con detalles en satén negro y pantalones negros a medida.
El vestido Chanel de Margot Robbie se cosió en 761 horas en el taller de la firma y contiene 1.100 piezas de bordado.
Blake Lively, pletórica tras anunciarse ese mismo día su acuerdo judicial con Justin Baldoni, rindió homenaje a la pintura con un vestido de gala con degradado pastel y corsé de cristal con cuentas y capas de gasa que imita las pinceladas. La pintura se derrama sobre la falda como un lienzo en una joya de archivo firmada por Versace.
La modelo italiana Vitoria Ceretti, novia de Leonardo DiCaprio, vestida por Carolina Herrera.
Katy Perry con vestido de satén blanco sin tirantes, guantes de ópera y un casco de esgrima completamente cromado sobre su rostro. Se trata de un diseño de Stella McCartney.
La modelo Cara Delevingne con un vestido columna negro, malla transparente de cuello alto con recorte que enmarca el pecho y cola dramática. Lo firma Ralph Lauren.
Lauren Sánchez, mujer de Jeff Bezos, habría donado 10 millones de dólares para co-organizar la gala y optó por lucir un discreto aunque ceñido vestido sencillo de color azul marino de Schiaparelli.
La influencer Emma Chamberlain con diseño customizado de Mugler by Miguel Castro Freitas en espectacular homenaje a la pintura.
La modelo Irina Shayk, algo perdida con la temática y semidesnuda de cintura para arriba con un sujetador/placa de pecho de cota de malla, falda columna negra de tiro bajo, collares de cadenas en capas y brazaletes.
La cantante Sabrina Carpenter rindió homenaje al cine luciendo un vestido diseñado con tiras de película del filme de Audrey Hepburn Sabrina (1954). Se trata de un diseño customizado de Dior by Jonathan Anderson.
Anne Hatthaway con un vestido hecho por Michael Kors e inspirado en el arte de las vasijas griegas.
La actriz Rachel Zegler vestida por Prabal Gurung en un particular homenaje al cuadro La ejecución de Lady Jane Grey, de Paul Delaroche.