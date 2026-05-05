Marta Ortega conquista la Met Gala con la elegancia discreta de un diseño de Galliano para Zara

El Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York volvió a desplegar su conocida escalinata para acoger el evento más exclusivo de la industria, la Met Gala, una cita donde la alta costura y el espectáculo se dan la mano. Marta Ortega, presidenta no ejecutiva del gigante textil Inditex y su marido, Roberto Torretta, acudieron a la gala consolidando así el estrecho vínculo que mantienen con el universo de las tendencias y el diseño a nivel global.

La cita neoyorquina, comandada desde hace ya varias décadas por la histórica editora de la revista Vogue, Anna Wintour, congrega anualmente a más de cuatrocientos invitados seleccionados bajo un riguroso criterio. Las celebridades más influyentes de la música, el cine, los deportes y la cultura se reúnen con un firme propósito benéfico, el cual está destinado íntegramente a financiar las actividades del mencionado instituto.

En su debut en la alfombra roja de la Met Gala 2026, Marta Ortega apostó por la elegancia discreta con un vestido azul noche que no pasó desapercibido precisamente por su sobriedad. Frente a los estilismos más teatrales que dominaron la velada —marcada por el tema La vida es arte—, su elección destacó por una estética contenida y refinada.

El diseño, firmado dentro del universo de Zara junto a John Galliano, ha sido comparado con el estilo atemporal de Lady Di, especialmente por su silueta limpia y el tono profundo del tejido, que recordaba a algunos de los vestidos más icónicos de la princesa. Esta referencia aportaba un aire clásico y sofisticado, alejándose de la espectacularidad habitual de la gala.

Lejos de buscar protagonismo, Ortega reforzó su imagen de discreción y coherencia estética, manteniéndose fiel a un estilo minimalista incluso en uno de los eventos más mediáticos del mundo de la moda. Su presencia, además, tuvo un valor simbólico: representó el peso creciente de la industria española —y en particular de Inditex— en un escaparate global dominado tradicionalmente por grandes casas de lujo.

En una noche donde la creatividad se expresó a través de looks inspirados en obras de arte, esculturas o referencias históricas, la empresaria gallega optó por una interpretación más silenciosa del concepto, demostrando que la sencillez también puede ser una forma de impacto.

Bad Bunny y Stevie Nicks

Invitados como los cantantes Stevie Nicks y Bad Bunny dieron el primer avance de lo que veremos de Galliano para Zara. La compositora e intérprete estadounidense eligió un vestido de color azul noche profundo, con una mezcla de tejidos de terciopelo y tafetán con una espectacular falda voluminosa. El puertorriqueño sorprendió con un traje negro también de Zara que representaba su yo con 53 años.