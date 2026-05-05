Muere Françoise Wilhelmi de Toledo, impulsora del ayuno terapéutico de la clínica Buchinger Wilhelmi

La comunidad médica internacional y el sector del bienestar están de luto. Ha fallecido en Überlingen (Alemania) la doctora Françoise Wilhelmi de Toledo, quien fuera la directora científica de las prestigiosas clínicas Buchinger Wilhelmi y la principal impulsora de dar una base científica rigurosa al ayuno terapéutico moderno.

La familia Buchinger Wilhelmi

Nacida en Ginebra en 1953, de padre suizo y madre española, Françoise descubrió el ayuno a los 17 años, una experiencia que transformó su vida y definió su carrera. Se doctoró en Medicina en la Universidad de Basilea y dedicó más de cuatro décadas a investigar los beneficios de la restricción calórica programada.

A diferencia de la percepción puramente estética que algunos tienen del ayuno, la doctora Wilhelmi de Toledo defendió siempre un enfoque estructurado en tres pilares: la dimensión física, con la regeneración celular y la autólisis; la dimensión emocional, con el bienestar psicológico durante el proceso, y finalmente la dimensión espiritual, con el ayuno como una vía de introspección y paz interior.

La clínica Buchinger Wilhelmi de Marbella

Su labor fue fundamental para consolidar la sede de Marbella (fundada en 1973) como un referente global de salud. Bajo su dirección, la clínica no solo atrajo a personalidades de la cultura, la política, las celebridades o la empresa como Isabel Preysler o Mario Vargas Llosa, quien prologó su libro El arte del ayuno, sino que la convirtió en un centro de investigación que colaboró con instituciones académicas para publicar estudios sobre medicina integrativa.

Se casó con Raimund Wilhelmi, nieto del célebre doctor Otto Buchinger, considerado el padre del ayuno moderno. Si bien no fue la fundadora de la clínica marbellí, que fue impulsada por su suegra, Maria Buchinger, Françoise tuvo una visión transformadora. Tal y como ha declarado su marido: "Mi esposa deja una obra marcada por la perseverancia, la honestidad intelectual y una profunda confianza en las capacidades de autorregulación del ser humano".

Además de su labor clínica, fue una prolífica autora y conferenciante y fundadora de la Maria Buchinger Foundation en 2011 para financiar la investigación científica sobre el metabolismo y el ayuno prolongado.