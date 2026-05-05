Un rosario de siete millones y el homenaje a la Virgen de Fátima: los detalles del 'look' de Georgina Rodríguez

El gran espectáculo de la moda ha desplegado su alfombra roja en el icónico Metropolitan Museum of Art de Nueva York, escenario de uno de los eventos más observados y comentados del calendario internacional, la Met Gala 2026. Diseñadores, celebridades y figuras clave de la industria se han dado cita en una noche donde el exceso y la fantasía marcan el ritmo de la noche, aunque, en esta edición, la representación española ha sido más bien discreta.

Sin embargo, hay un nombre que ha resonado con especial interés en esta edición. Georgina Rodríguez ha conseguido monopolizar flashes y titulares con una aparición que no ha dejado indiferente a nadie. Tanto es así que, en palabras de Federico Jiménez Losantos durante el programa de la Crónica Rosa en esRadio, "Georgina ha salvado una alfombra roja llena de mamarrachos".

El vestido elegido por la futura esposa de Cristiano Ronaldo ha sido un diseño de Ludovic de Saint Sernin con homenaje a la Virgen de Fátima. Un vestido espectacular en tonos azulados que realzan a la perfección su figura y que pueden llegar a recordar a un vestido de novia en corte de sirena. Uno de los detalles más comentados han sido las frases ocultas en el interior del vestido, junto a su corazón, donde se encuentran dos frases bordadas a mano en español donde se puede leer "Donde ella está, el alma encuentra refugio" y "Y líbranos del mal, amén". El look, como ella misma ha explicado, está completamente "inspirado en mi devoción a la Virgen de Fátima".

Por si el vestido fuera poco, la celebrity ha ido acompañada en todo momento de un espectacular rosario que ha sido el centro de todas las miradas. La pieza ha sido elaborada por la propia Georgina y está valorado en 7 millones de euros. "El look se acompaña de un rosario personalizado, concebido como joya y reliquia. Realizado en oro blanco y engastado con diamantes y perlas, lleva grabados los nombres de los miembros de mi familia, lo que lo convierte en un objeto íntimo de devoción. El rosario amplía la narrativa del look, donde la fe personal y la artesanía excepcional se unen", ha señalado a través de sus redes sociales.

El rosario tiene grabados en la parte trasera los nombres de Cristiano Ronaldo y el de sus seis hijos, incluyendo a Ángel, el bebé fallecido en el momento del parto. "El rosario complementa la estética del conjunto, donde la fe personal y la artesanía excepcional se unen. En el contexto de Costume Art, este diseño refleja cómo la fe, al igual que el arte, puede expresarse a través de la forma, el detalle y la emoción", finalizaba.