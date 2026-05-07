Así es la espectacular mansión que Angelina Jolie vende por 30 millones

Angelina Jolie ha decidido poner en venta la espectacular mansión donde ha vivido junto a sus seis hijos en Los Ángeles. La propiedad, situada en el exclusivo vecindario de Los Feliz, ha salido al mercado por 29,9 millones de dólares, unos 25,5 millones de euros. La actriz adquirió la residencia en 2017, poco después de su mediático divorcio de Brad Pitt, por 24,5 millones de dólares. La finca tiene además un importante valor histórico, ya que perteneció al legendario director de cine Cecil B. DeMille hasta su fallecimiento en 1959.

La propiedad se encuentra dentro de Laughlin Park, una exclusiva urbanización privada, y ocupa cerca de 8.500 metros cuadrados. El complejo incluye cinco edificaciones, entre ellas una residencia principal de aproximadamente 1.000 metros cuadrados con seis dormitorios. También dispone de piscina, casa de invitados, pabellón junto a la piscina y un garaje independiente.

Construida originalmente en 1913 por el arquitecto B. Cooper Corbett, la mansión es considerada una de las joyas arquitectónicas clásicas de Hollywood. Tras adquirirla en 1916, DeMille transformó el lugar en un espacio de encuentro para figuras destacadas de la industria cinematográfica de la época.

Según el anuncio inmobiliario, el director amplió la propiedad en 1920 al comprar la vivienda contigua, que habría pertenecido al actor y cineasta Charlie Chaplin. Ambas residencias quedaron unidas mediante un elegante corredor acristalado.

Entre las comodidades de la finca destacan un gimnasio privado, una casa de té y un estudio independiente para invitados equipado con sala de estar, chimenea y acceso privado. Además, la ubicación privilegiada de la propiedad ofrece vistas panorámicas de las colinas de Hollywood y del emblemático Observatorio Griffith.

La historia de la mansión también refleja la evolución del mercado inmobiliario de lujo en Hollywood. DeMille compró originalmente la casa por menos de 28.000 dólares en 1916. Décadas más tarde, en 1990, la finca cambió de dueño por apenas 1,5 millones de dólares antes de permanecer casi 30 años en manos del mismo propietario hasta la llegada de Jolie.

Antes de que la actriz se instalara en la residencia, la propiedad había sido sometida a una ambiciosa renovación de seis años que modernizó tanto los interiores como los jardines y la piscina, conservando al mismo tiempo su esencia histórica.