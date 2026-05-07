El desorbitado lujo de la Met Gala: un collar de Beyoncé cuesta más que toda la recaudación

La Met Gala de Nueva York, el famoso evento benéfico a favor del Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte, ha batido su propio récord de recaudación al ingresar 42 millones de dólares este año. Sin embargo, esta impresionante cifra filantrópica ha quedado ensombrecida por el desorbitado valor de los accesorios de lujo que lucieron los asistentes, que superó con creces el montante total donado.

La gala, convertida en una verdadera convención de poder e influencia mundial, estuvo patrocinada en esta ocasión por Jeff Bezos, fundador de Amazon, y su esposa, Lauren Sánchez. A pesar de cierta polémica en torno a este patrocinio, el director de la institución, Max Hollein, confirmó que las aportaciones de los más de 400 exclusivos invitados supusieron un aumento del 35 % respecto a la edición anterior.

Como es habitual en esta cita, la alfombra roja se transformó en un escaparate de alta costura con precios estratosféricos. Aunque muchas de estas piezas suelen ser prestadas por firmas de prestigio, el valor total exhibido es abrumador. La indiscutible reina de la noche en este sentido fue Beyoncé, quien dejó a todos boquiabiertos con su elección de joyería.

Según ha revelado el medio especializado Page Six, la cantante lució un collar de diamantes perteneciente a la colección El jardín de Kalahari de la firma Chopard, cuyo valor estimado de mercado ronda los 50 millones de dólares. Esta única pieza supera la recaudación total lograda por la institución durante toda la velada.

Su marido, el productor musical Jay Z, no se quedó atrás en cuanto a ostentación. Llevó uno de los complementos más caros de la velada, un lujoso reloj Patek Philippe Grandmaster valorado en unos 6 millones de dólares. Le siguió en la lista del lujo masculino el actor Dwayne Johnson, alias The Rock, que lució un reloj Jacob & Co. Billionaire III con un precio de 3,3 millones.

Jay Z, Beyoncé y su hija Blue Ivy en la Met Gala

El sector empresarial internacional también dejó su impronta a través de dos destacadas mujeres indias. Sudha Reddy pisó la alfombra roja con un collar de 15 millones de dólares que integraba una tanzanita de 550 quilates, procedente de su colección personal. Por su parte, Isha Ambani brilló con un diseño que incorporaba nada menos que 1.000 diamantes y piedras preciosas, según los detalles publicados por la revista Town & Country.

Incluso las opciones supuestamente más modestas alcanzaron cifras astronómicas. La actriz Keke Palmer se decantó por un collar de Wempe de un millón de dólares, adornado con unos 1.200 diamantes. Mientras tanto, la actriz británica Emily Blunt eligió un diseño de Mikimoto compuesto por perlas y diamantes cuyo precio se estima en 500.000 dólares, tal y como destaca InStyle.