La enorme química (laboral) entre Bertín y Gemma Camacho, protagonistas de la nueva campaña de El Capote

Bertín Osborne repite como modelo para El Capote, la marca de moda hecha en España que fundó Rafa Dona, el hijo de Pastora Vega, y que cada temporada nos sorprende con su campaña de primavera.

El Capote fue la marca que unió al cantante con Gabriela Guillén, la madre de su hijo más pequeño, y El Capote es la firma que también ha puesto en su vida a Gemma Camacho, aunque de momento durante apenas unas horas y una cena. Pero con Bertín "nunca se sabe", dicen los que le conocen bien.

La reportera de Telecinco, que saltó del lado de los que preguntan a los famosos al de los que tienen que responder las preguntas de los periodistas, es la protagonista de la nueva campaña publicitaria de la firma de moda.

Gemma y Bertín realizaron el pasado miércoles 6 de mayo el reportaje fotográfico que ilustra la última campaña de la marca. Las fotos se tomaron en la Plaza de Las Ventas, en Madrid, horas antes además de que empiece la Feria de San Isidro.

Dicen los presentes que la química entre ambos "fue inmediata". La laboral, se entiende. Los dos son profesionales y se llevaron bien desde el primer momento. Tanto, que la jornada terminó con una cena en el Asador Lecanda, en el barrio de Salamanca. "Y después, cada uno a su casa", nos confirma entre risas Rafa Dona, que se encargó de organizarlo todo y que incluso se encarga de realizar las fotos.

Bertín, en su punto: ahora ayuna

Destaca Rafa Dona que con Bertín siempre da gusto trabajar y que además está hecho todo un figurín. No ha tenido que retocar apenas las fotos. El cantante está en forma y además ha optado por hacer el método del ayuno que tanto triunfa entre los famosos. Ni desayuna ni come y el día de la sesión solo lo rompió para cenar con el equipo de El Capote y con la recién llegada a la familia, Gemma.

Sin duda la elección de la periodista, que en su día tuvo que aclarar si Cayetano Rivera compatibilizó su relación con la de Tamara Gorro, es todo un acierto. Gemma es una guapa morena de ojos claros que presume de haber nacido en Granada y a la que le sientan muy bien los aires españoles que plasma en sus creaciones Carolina López, la mujer y socia de Dona y el alma de la firma.