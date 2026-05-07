Tana Rivera y Sofía Palazuelo deslumbran en el debut de Eugenia Martínez de Irujo en el mundo de la moda

Eugenia Martínez de Irujo ha dado un paso más en su faceta creativa. Después de años de colaboración en la creación de piezas de joyería o de sorprender con vajillas pintadas, ha decidido adentrarse en la industria textil. De este modo, se estrena como creadora de la mano de Antik Batik con una propuesta cápsula que aúna su personal visión estética con la artesanía.

El proyecto, bautizado como 'Felicità', es fruto de su colaboración con la marca italiana y se compone de veintidós diseños que desprenden un aire bohemio y elegante. En esta ocasión, la hija de la duquesa de Alba ha trasladado sus motivos florales a vestidos con bordados, faldas largas, chalecos y otro tipo de prendas, así como a diversos complementos. El resultado es una explosión de color y vitalidad que busca hacerse un hueco en la presente temporada.

Esta línea tan personal, desarrollada junto a la fundadora de la enseña, Gabriella Cortese, fue presentada este miércoles durante una velada celebrada en el restaurante madrileño Le Bistroman Atelier. Como era de esperar, la cita congregó a gran parte de la familia, mostrando el apoyo incondicional del entorno más cercano a la aristócrata en su nueva andadura profesional.

Una de las grandes protagonistas de la jornada fue Tana Rivera. La joven no dudó en acompañar a su madre en una fecha tan señalada, apartándose por unas horas del torero Andrés Roca Rey, de quien apenas se ha separado desde la grave cornada que el diestro sufrió en Sevilla el pasado mes de abril. Tana lució para la ocasión un conjunto diseñado por su madre, formado por un pantalón de corte bombacho en tono amarillo y una chaqueta azul con motivos florales.

La representación familiar no terminó ahí. Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar, deslumbró con uno de los conjuntos más llamativos de la colaboración: una falda larga y un top oscuro rematados con sutiles flores y abalorios dorados. También estuvieron presentes su sobrina Brianda Fitz-James Stuart y Bárbara Mirjan, mujer de su hermano Cayetano. Esta última optó por la misma falda que Palazuelo, combinada con un chaleco amarillo con bordados de inspiración natural.

Al margen del clan nobiliario, el evento sirvió para certificar el respaldo de numerosas figuras públicas al talento de la diseñadora. Su marido, el ejecutivo musical Narcís Rebollo, se mostró visiblemente orgulloso, confirmando el excelente momento personal que atraviesa el matrimonio desde su enlace en el año 2017.

Por último, la cita madrileña se convirtió en un auténtico desfile de rostros conocidos del mundo de la cultura y la televisión. Actrices de la talla de Maribel Verdú, Natalia Verbeke, Manuela Velasco o Leticia Dolera quisieron arropar a su amiga. A ellas se sumaron otras celebridades como Virginia Troconis, Laura Vecino y María G. de Jaime, quienes no perdieron la oportunidad de lucir las coloridas creaciones textiles de 'Felicità' para celebrar este esperado debut.